Grandine record a Nago Torbole/ Video, strade imbiancate, camper finito nel lago

Grandine record nella serata di ieri nell’Alto Garda, precisamente a Nago Torbole, piccola località in provincia di Trento. Nel giro di pochi minuti è caduta una quantità di acqua inaudita, accompagnata dai dei chicchi di grandine che hanno imbiancato tutto il territorio, facendolo sembrare innevato. Numerosi i video pubblicati in rete in queste ore che mostrano uno scenario a dir poco surreale, e nel contempo, il temporale violento che si è abbattuto in quelle zone e che ha creato non pochi disagi. Del resto sono caduti circa 20 centimetri d’acqua in poco tempo, costringendo i vigili del fuoco a fare gli straordinari per via di una serie di allagamenti verificatisi in varie zone.

Ad accompagnare la pioggia e la grandine anche un fortissimo vento che ha provocato ulteriori disagi. Fortunatamente la grandinata è durata circa un’ora, permettendo così alle autorità di fare la conta dei danni subito dopo il violento nubifragio. Al momento non si segnalano delle persone ferite o coinvolte, ma c’è da registrare un camper che è scivolato nel lago proprio per via delle forte raffiche di vento, mentre un turista ha accusato un malore, forse per lo spavento, ed è stato in seguito trasportato in ospedale per accertamenti, e dimesso poco dopo.

GRANDINE RECORD A NAGO TORBOLE, IL COMMENTO DEL SINDACO

Il sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi, ha commentato: “E’ scesa un’impressionante quantità di acqua e grandine in pochissimi minuti e fortemente localizzata. Tutti si sono subito attivati – ha proseguito il primo cittadino – un grande lavoro di esercenti, volontari, vigili del fuoco e forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità. Sono state interessate anche ditte e operai per permettere ai locali di riaprire già nelle prossime ore”.

E ancora: “La grandine si è accumulata in piazza, questo ha intasato tutti i deflussi. Danni anche per le raffiche di vento. Ma la macchina dei soccorsi si è dimostrata prontissima e siamo in fase di conclusione dei primi lavori di ripristino. Un camper è scivolato nel lago ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Un grande ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti nelle attività”.

