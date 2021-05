Granit Xhaka alla Roma?/ Calciomercato, accordo vicino con l’Arsenal: i dettagli

Granit Xhaka alla Roma? Potrebbe essere proprio il centrocampista svizzero di origine albanese il primo colpo della nuova Lupa targata José Mourinho, che avrà sicuramente approfittato di queste settimane per pianificare con la dirigenza giallorossa la campagna acquisti estiva, che dovrà essere modulata anche in virtù del triplice impegno che i capitolini dovranno sostenere nel corso della prossima stagione, nella quale, oltre alla Serie A e alla Coppa Italia, prenderanno parte anche alla prima, storica edizione della Conference League, terza coppa per club dell’UEFA dopo Champions ed Europa League.

Così, mentre Tiago Pinto si sta occupando di rinnovi e di trattative in uscita, parallelamente arrivano dalla Svizzera conferme importanti circa l’ormai imminente accordo tra Xhaka e la Roma. Il calciatore, 28 anni, è attualmente in forza ai londinesi dell’Arsenal, che l’avevano prelevato nel 2016 dal Borussia Mönchengladbach per un importo pari a 45 milioni di euro, ma in questo caso l’intesa sarà trovata ragionando su cifre nettamente inferiori (si parla di 18 milioni di euro più eventuali bonus, ndr), considerata anche la volontà del giocatore, che avrebbe espresso la sua intenzione di sposare la causa “mourinhiana” e questo potrebbe essere un fattore determinante in sede di trattativa economica.

XHAKA ALLA ROMA? ORE DECISIVE PER LA CHIUSURA DELL’AFFARE

Granit Xhaka è dunque davvero a un passo dalla Roma e l’intenzione del club capitolino è di chiudere l’affare in tempi decisamente celeri e non soltanto per consegnare a Mourinho il primo nuovo acquisto della campagna trasferimenti estiva, ma anche e soprattutto per consentire al giocatore di prendere parte con la testa sgombra da pensieri di mercato ai prossimi Europei di calcio, ai quali debutterà il 12 giugno contro il Galles. Inoltre, nel corso della manifestazione continentale per Nazionali il valore del suo cartellino potrebbe crescere e questo, chiaramente, induce i dirigenti giallorossi ad accelerare le operazioni. Peraltro, è d’uopo rimarcare come il probabile arrivo di Xhaka non ridimensioni le ambizioni di rinnovamento della mediana da parte della Roma, che continua a sondare con insistenza le piste che conducono a Sabitzer e Koopmeiners. A fare loro posto dovrebbero essere Villar e Diawara.

