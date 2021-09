Gratta e vinci, tabaccaio Napoli in carcere/ Furto aggravato e tentata estorsione

Gaetano Scutellaro, il tabaccaio di Napoli al centro del caso legato alla presunta sottrazione del Gratta e vinci da 500mila euro a una signora del capoluogo partenopeo, è finito in carcere a Santa Maria Capua Vetere con le accuse di furto aggravato e di tentata estorsione. Com’è noto, il tagliando vincente è stato ritrovato a Latina, in una cassetta di sicurezza di una banca, depositato proprio dal tabaccaio, che, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato a “Morning News”: “Mi sono tolto il peso del biglietto, non sapevo dove metterlo. Il biglietto era mio, ho chiesto alla signora se poteva riscuotere il biglietto per me, perché io non sono in buoni rapporti…”.

Dalla telecamera della tabaccheria, sottolineano i colleghi della trasmissione Mediaset, sarebbero però arrivate conferme circa la ricostruzione dei fatti fornita dalla donna. L’uomo è stato fermato sulla Roma-Napoli dai carabinieri, nei pressi di Teano, e si trova attualmente dietro le sbarre.

GRATTA E VINCI RUBATO DA TABACCAIO A NAPOLI, I TITOLARI DELLA TABACCHERIA CONTATTANO LA SIGNORA

I titolari della tabaccheria di Napoli finita al centro dell’attenzione mediatica a seguito del presunto furto del Gratta e vinci da 500mila euro, ha rivelato “Morning News”, hanno contattato la signora, dicendole che saranno ben felici di ospitarla nei loro locali per festeggiare insieme questa grande vincita, quando tutto sarà finito e il tagliando sarà consegnato nelle sue mani e potrà quindi essere giustamente riscosso.

Intanto, ai microfoni del programma di Canale 5 ha preso brevemente la parola la figlia di Gaetano Scutellaro, che lavora a sua volta in tabaccheria e ora teme che la licenza possa essere revocata alla sua famiglia, con conseguente perdita dell’occupazione e dello stipendio mensile: “Lavoro da una vita, sono una persona innocente e onesta. Ho sempre lavorato. Non ho più sentito mio padre, non l’ho più sentito”. La giovane si è mostrata visibilmente preoccupata per il futuro occupazionale, in quanto ha paura del blocco della licenza.

