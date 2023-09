Gratuito patrocinio avvocato/ Quanto guadagna a parcella? (13 settembre 2023)

Il gratuito patrocinio di ogni avvocato, prevede un pagamento specifico a parcella. Stando agli ultimi dati riportati da Italiaoggi, un professionista per una intera causa civile, percepirebbe circa 630€ netti. Un importo che però, sembrerebbe non essere in linea rispetto all’intera mansione svolta.

Eppure, stando ai guadagni percepiti nel 2022 dagli avvocati aderenti al gratuito patrocinio, nel 2023 l’importo sarebbe più alto dell’11%. Lo stesso salario a parcella, veniva percepito nel 2012, e da qui iniziano le polemiche vere e proprie: è possibile percepire lo stesso contributo, se l’inflazione rispetto a 11 anni, è triplicata?

Gratuito patrocinio di un avvocato: “liquidazioni modeste ma non sufficienti”

Per una parcella di un gratuito patrocinio, un avvocato percepire circa 802€ lordi, che trattenute a parte, diventerebbero 630€ netti. Alberto Vigani (Presidente Movimento forense), ha delle idee piuttosto chiare riguardo all’argomento:

«Le liquidazioni sono sicuramente modeste e non adatte all’impegno dovuto. Siamo ancora ai livelli di dieci anni fa perché non si è mai provveduto a un effettivo adeguamento delle liquidazioni. La mancata crescita penalizza chi assiste le fasce meno abbienti»,

Eppure, processi civili come l’adozione o la separazione, potrebbero richiedere parecchio tempo, soldi e sacrifici. Elementi che farebbero credere a qualunque avvocato, che 630€ sarebbe una parcella troppo bassa rispetto all’impegno investito alla conclusione del processo.

Da quest’anno cambia l’iter per determinare chi potrà accedere al gratuito patrocinio, o meglio, varieranno le condizioni, tenendo in considerazione i dati ISTAT più aggiornati, e accertandosi che l’ISEE presentato sia il più recente, e che sia realmente proporzionato all’ultimo tasso di inflazione.

Rispetto al provvedimento di un mese prima di quello nuovo (del 16 maggio 2023), l’importo massimo per accedere al gratuito patrocinio di un avvocato sarebbe passato dai vecchi 11.734,93€ ai 12.838,01€.

L’ultima novità riguarda il decreto ministeriale del primo agosto del 2023, che ha variato i criteri per la liquidazione, determinazione e pagamento delle cifre degli avvocati che lavorano “gratuitamente”, nella negoziazione e mediazione assistita.











