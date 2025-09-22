Grave incidente Tom Holland sul set di Spider-Man: ricoverato in ospedale, cos'è successo e come sta: per fortuna le condizioni migliorano

Grave incidente Tom Holland, l’attore di Spider Man-Brand New Day in ospedale: cos’è successo e come sta

Brutto incidente per Tom Holland, l’attore che da anni interpreta Peter Parker nella saga Spider Man è rimasto vittima di un grave incidente durante le riprese dell’ultimo film della saga dal sottotitolo Brand New Day. Stando a quanto riportano diverse testate americane il grave incidente Tom Holland è avvenuto venerdì 20 settembre sul set presso i Leavesden Studios di Watford, fuori Londra ma la notizia si è diffusa solo in queste ore.

Scendendo nel dettaglio sembra che non ci siano dubbi sulla dinamica dell’incidente Tom Holland durante le riprese di una scena piuttosto acrobatica e mozzafiato del film Spider Man-Brand New Day è rimasto vittima di una brutta caduta, ha perso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale per i dovuti accertamenti. Secondo alcune fonti come il Daily Mail sarebbe ancora ricoverato in ospedale. Non si conoscono al momento ulteriori notizie su cos’è successo a Holland ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti.



Come sta Tom Holland dopo l’incidente sul set di Spider Man: “Lieve commozione cerebrale”

Come sta Tom Holland dopo l’incidente sul set di Spider Man-Brand News? Stando agli ultimi aggiornamenti pare che l’attore sia fuori pericolo e che non si è trattato di nulla di grave. The Hollywood Reporter parla di un lieve trauma cranico che ha richiesto il ricovero in ospedale per i dovuti accertamenti ed in via precauzionale. E sempre il magazine citato riferisce che nella giornata di oggi la produzione rivedrà il programma settimanale di riprese per concedere alla star 29enne e fidanzato di Zendaya alcuni giorni di riposo. Le riprese del film, ovviamente, per il momento sono sospese.