Grave lutto per Andrea Zenga, morta sua nonna/ “Continua a risplendere da lassù”

Andrea Zenga, muore la nonna: momenti di dolore per l’ex gieffino

Andrea Zenga, noto per aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha subito un grave lutto nelle ultime ore. La sua cara nonna materna è venuta a mancare e l’ex gieffino ha scritto una bellissima dedica per lei sui social. “Ciao Nonna, continua a splendere da lassù, ti voglio bene!” Parole semplici, ma che arrivano dritte al cuore con allegata la foto della sua nonna insieme a mamma Roberta.

Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Convivenza litigiosa ma...

A scrivere bellissime parole per la nonna di Andrea Zenga si aggiunge anche la fidanzata, Rosalinda Cannavò. Sui social l’ex gieffina posta una foto di famiglia e scrive. “Ciao nonna Gianna. Ho avuto il piacere di conoscerti, avrei voluto vederti di più. Rimarrai nel mio cuore. Tanta forza a nonno“. Poi aggiunge: “So che, dall’altra parte, sarai un angelo che veglierà su tutti i suoi affetti“. In un’altra storia su Instagram, Adua Del Vasco ha lanciato un messaggio di forza al suo fidanzato per il lutto che sta vivendo: “Li con te. Sempre… nei momenti belli e quelli più difficili. Per essere l’uno la forza dell’altro“.

Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Lui: "all’inizio non è stato semplice"

Andrea Zenga, il padre chiarisce perchè non era presenta la matrimonio del fratello

Andrea Zenga sta subendo un grave lutto che lo stringe ancora di più alla sua famiglia. Circa un anno fa, l’armonia famigliare dei Zenga, però, è stata messa a dura prova dal gossip. Nicolò Zenga, fratello di Andrea, si è sposato con Marina Crialesi, ma nessuno dei famigliari più stretti era presente alle nozze, compreso l’ex gieffino.

Dopo incessanti gossip e illazioni da parte dei giornali, ad intervenire sulla questione ci ha pensato papà Walter che ha Deianira Marzano scrive: “Rispondo a lei per rispondere a tutti… saranno fatti nostri su come e quando organizziamo le cose? Non c’era Andrea, non c’era Adua, non c’ero io, mia moglie e i miei due piccoli. Non c’era la famiglia di Marina e non c’era la mamma di Nicolò, volete sindacare anche su questo?”

Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Lui:"Tale e Quale Show? Forza amore!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA