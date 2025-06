L’annuncio di Fedez sulla morte della nonna

Sono ore difficili per Fedez e la sua famiglia che ha dovuto dire addio a nonna Luciana, amatissima dal rapper che, nel corso degli anni, ha condiviso tanti momenti con lei pubblicandosi anche sui social. Ad annunciare la perdita di nonna Luciana è stato lo stesso Fedez che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una serie di foto scattate negli anni tra cui anche quelle in cui interagiva con Leone e Vittoria, i figli del rapper, un po’ di tempo fa.

Tenere immagini accompagnate anche da un messaggio con cui l’artista ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la perdita della nonna che è sempre stata una presenza importante nella sua vita. “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”, le parole del rapper.

L’addio dei social alla nonna di Fedez

A salutare nonna Luciana non è stato solo Fedez, ma anche i suoi milioni di followers che, grazie ai contenuti social dell’artista avevano imparato a conoscerla e ad amare la sua simpatia, energia e voglia di vivere. Tantissimi, infatti, i commenti da parte di amici, colleghi e fan che si stringono intorno a Fedez e alla sua famiglia che, insieme, stanno affrontando una perdita così importante.

Fedez e la nonna avevano un rapporto davvero speciale e la signora Luciana seguiva con partecipazione la carriera del nipote attraverso la tv emozionandosi quando lo vedeva su palchi importanti come quello del Festival di Sanremo. Sui social, la signora Luciana si mostrava come una nonna piena di vita, ma nel 2022, a causa di una caduta che le causò la rottura del femore, fu ricoverata in ospedale. Dopo l’operazione, a rassicurare tutti fu proprio Fedez: “Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci hai fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna! Sono contento che sia andato tutto bene”, scrisse all’epoca.

