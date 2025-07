È morto il papà di Massimiliano Rosolino, Salvatore: noto ristoratore avrebbe compiuto 86 anni tra pochi giorni non note le cause della morte

Grave lutto per Massimiliano Rosolino è morto il papà Salvatore. A darne il doloroso annuncio per primi è la Federazione Italiana Nuoto che in un momento così doloroso ha voluto esprimere tutto il suo sostegno, affetto e vicinanza al nuotatore campione olimpico in un momento così delicato e doloroso. La FIN ha voluto stringersi attorno a Massimiliano e la sua famiglia, la moglie Natalia Titova e le due figlie, oltreché alla madre ed ai fratelli con un messaggio di cordoglio pubblico concluso con un saluto affettuoso: “Ciao Salvatore, buona nuotata…”

È morto il papà di Massimiliano Rosolino, Salvatore. La FIN con una nota ha dato per prima il doloroso annuncio facendo giungere le condoglianze dal presidente Paolo Barelli ed da tutti gli altri presente onorario, vice presidente, segretario generale e tutto il mondo del nuoto. Le cause della morte di Salvatore, il papà del nuotatore, non sono state specificate, tra pochi giorni l’uomo avrebbe compiuto 86 anni per l’esattezza il 20 luglio.

Lutto per Massimiliano Rosolino, è morto il papà Salvatore: chi era il ristoratore

È morto il papà di Massimiliano Rosolino, Salvatore. L’uomo era un noto ristoratore napoletano molto amato dalla sua cittadina. Sulla vita privata dell’uomo si sa che era sposato ed aveva dei figli tra il nuotatore e numerosi nipotini. Lo scorso 20 luglio, in occasione del suo 85esimo compleanno, Massimiliano ha pubblicato un divertente post su Instagram in cui giocava con il papà. Ha invertito l’ordine dei numeri delle candeline, così da creare un 58, e scritto: “L’età è solo un gioco di numeri… Auguri papà” In molti in queste ore stanno esprimendo cordoglio a Massimiliano Rosolino e la sua famiglia per il grave lutto.

