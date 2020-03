Gravenberch alla Roma?/ Calciomercato, l’Ajax vuole blindare il centrocampista

Già nei giorni scorsi si è parlato moltissimo del possibile approdo di Ryan Gravenberch alla Roma: il centrocampista dell’Ajax classe 2002 pareva entrato nel mirino della dirigenza giallorossa per la prossima finestra del calciomercato di giugno, ma pure l’affare si è complicato nelle ultime ore. Le ultime infauste notizie ci arrivano dall’Olanda e per la precisione al De Telegraaf, per cui lo stesso entourage del giocatore starebbe al lavoro per formalizzare un rinnovo di contratto importante con il club dei lancieri. Lo stesso Gravenberch, in scadenza di contratto con l’Ajax nel 2021 non avrebbe dunque l’intenzione di lasciare lo spogliatoio di Erik Ten Hag a breve.

GRAVENBERCH ALLA ROMA? IL DS DELL’AJAX DICE CHE..

Ad ulteriore conferma che la trattativa per portare alla Roma Gravenberch a giugno si stia rivelando sempre più complicata, ci arrivano le ultime parole della stessa dirigenza dell’Ajax, che è affatto intenzionata a far scappare via il centrocampista classe 2002 a breve. Come si riporta Laroma24.it infatti lo stesso direttore sportivo della formazione dei lancieri Marc Overmars ha dichiarato: “Vogliamo rinnovare il suo contratto il prima possibile. Ci puntiamo molto”. La volontà dunque di tenere con sè il giovane gioiello di Amsterdam è netta e alla Roma, che pure già aveva preparato un piano di cessioni per finanziare l’affare con l’Ajax per Gravenberch, conviene ora cercare un nuovo obbiettivo per il calciomercato di giugno.



