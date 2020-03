Gravenberch alla Roma?/ Calciomercato, si cerca il centrale classe 2002 dell’Ajax

Si lavora alacremente in casa Roma in vista della prossima finestra del calciomercato di giugno e già il ds Petrachi sta valutando parecchi profili per lo spogliatoio di Fonseca per la prossima stagione.Tra i tanti nomi valutati, quello che per pare esser salito rapidamente in cima alla lista delle preferenza del club come dello stesso Petrachi è quello di Ryan Gravenberch, alla Roma dunque probabilmente già questa estate. Il nome non è certo tra i più noti ma pure a breve ne sentiremo parlare tantissimo: ci riferiamo dunque del centrale classe 2002 ora in forze all’Ajax, e autore di una stagione straordinaria con la squadra dei lancieri. Per il quasi diciottenne di Amsterdam poi il tabellino per questa annata ci racconta di 29 presenze in campo (di cui 9 Eredivisie), con 9 gol e cinque assist vincenti: con tali numeri non ci sorprende che Gravenberch abbia attirato l’attenzione della Roma, e non solo.

GRAVENBERCH ALLA ROMA? C’E’ CONCORRENZA, MA CON RAIOLA…

Stando alle ultime voci di calciomercato che ci arrivano questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, infatti non è solo la Roma che ha messo gli occhi sul giovanissimo Gravenberch: pure la Juventus infatti starebbe valutando il giovane talento e non esitiamo a immaginare che si accenderà una vera asta al rialzo con diversi club europei non appena si aprirà la finestra di contrattazione estiva. Secondo le ultime voci però la Roma si è già mossa per tempo: lo stesso ex allenatore dell’Ajax Aad de Mos aveva ammesso l’interesse dei giallorossi per Gravenberch. Pure sulla carta l’approdo di Gravenberch alla Roma non sarà semplice, visto che l’Ajax ha già messo sulla testa del giocatore il cartellino da 10 milioni di euro. In tal senso però potrebbe metterci lo zampino Mino Raiola, agente del giocatore, che visti gli ottimi rapporti con il ds giallorosso, potrebbe mettere una buona parola.



