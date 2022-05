Chi è Grazia Cristina Battiato/ Nipote di Franco Battiato e sua unica erede

Chi è Grazia Cristina Battiato?

Grazia Cristina Battiato è la nipote del cantautore italiano Franco Battiato (deceduto un anno fa). La Rai, in onore del cantante, manderà in onda, il 18 maggio, un documentario in merito alla sua vita. Del documentario farà parte anche la nipote e unica erede Grazia. Lei sarà intervistata e parlerà dello zio, della sua musica e del rapporto che avevano. E’ la figlia del fratello del cantautore, Michele Battiato, vive a Milano e non fa parte del mondo dello spettacolo ma ha una brillante carriera.

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2002 con una tesi in diritto privato comparato dal titolo: “Essere padre negli Stati Uniti”. Si è iscritta all’albo nel 2006 e da li in poi ha iniziato a lavorare a tutti gli effetti come avvocato all’interno di uno studio legale di Milano e in seguito in uno studio di Pavia. E’ anche socia dell’Associazione Donne Giuriste Italiane della sezione di Milano, ha sviluppato negli anni una grande passione per tutto quello che riguarda il diritto delle persone e della famiglia, assistendo, con grande motivazione e impegno, non solo gli adulti, ma anche e soprattutto i minori.

Perché Grazia è l’unica erede di Franco Battiato?

Grazia Cristina Battiato è l’unica erede del cantautore italiano Franco Battiato. Il cantante infatti, non ha mai avuto figli e non si è mai sposato, di conseguenza, la sua eredità va alla nipote. Prima di saperlo, si pensava addirittura che l’eredità di Battiato potesse andare a due grandi artisti, che hanno collaborato e stretto un legame sia artistico che affettivo con Battiato quando era ancora in vita. I due artisti in questione erano Luca Macedonia e Giovanni Caccamo.

A Tv Sorrisi e Canzoni, il cantautore aveva spiegato perché aveva scelto di non avere ne mogli ne figli, non se ne è mai nascosto o vergognato. Per spiegare, il cantautore aveva raccontato un aneddoto riguardo a una fidanzata avuta in giovane età: ”Le avrei tirato addosso una sedia. Io non potrei mai stare con qualcuno che mi dice: dove andiamo stasera? Ma tu pensa per te. Voglio dire: vuoi che stiamo insieme ogni tanto? Ok. Ma nulla di più”. Franco Battiato era un uomo molto particolare e di lui, la nipote Grazia, saprà ben raccontare gli aneddoti e i lati più intimi e sentimentali.

