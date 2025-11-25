Dopo aver ricevuto la sorpresa del padre, Grazia crolla al Grande fratello 2025 e viene consolata da Donatella.

L’ultima puntata del Grande Fratello 2025 ha regalato grandi emozioni a Grazia che ha avuto la possibilità prima di sentire il padre e poi di riabbracciarlo. Un padre con cui ha avuto un rapporto particolare nonostante nell’ultimo periodo abbiano cominciato a vivere insieme. Più volte, Grazia ha spiegato di non sentire molto l’affetto del padre che, nel corso della sorpresa, ha ribadito alla figlia tutto il suo amore. Un momento toccante che ha fatto crollare la concorrente nel corso delle ore successive.

Di fronte alle lacrime di Grazia, Donatella ha deciso di avvicinarsi alla coinquilina provando a consolarla e a farle ritrovare il sorriso. Donatella, così, chiede a Grazia se pensi che il padre non l’abbia mai amata e la ragazza risponde che a modo suo il padre la ama ma non è come vorrebbe lee.

Grazia e lo sfogo con Donatella al Grande Fratello 2025

Grazia spiega a Donatella che, più del padre, in questo momento, aveva bisogno di riabbracciare la madre, la persona che la ama più di tutte. “Tua madre è una certezza, tuo padre non era una certezza e ora è anche lui una certezza”, ribatte Donatella che la esorta a non buttare via l’occasione di ricucire il rapporto con il padre.

Donatella, inoltre, la invita a vedere un nuovo inizio per il padre riconoscendo in lui un’altra persona sulla quale potrà contare sempre esattamente come accade con la madre. “Con lui cerca di fare piccoli passi perché vi dovete ritrovare”, ha concluso con Grazia che le ha promesso di provarci.