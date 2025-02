Continuando a professarsi innocente anche a distanza di 10 anni dai reati a lei contestati, questa sera durante la diretta del programma Le Iene l’infermiera killer di Piombino (ormai condannata in via definitiva a quattro ergastoli) Fausta Bonino si appellerà all’istituto della grazia del Presidente della Repubblica che potrebbe evitarle in tutto o in parte la durissima pena che la 64enne ha già iniziato a scontare: partendo proprio da qui – poi vedremo anche nel dettaglio come funziona la grazia del Presidente della Repubblica -, vale la pena ricordare che Bonino è stata accusata e condannata per quattro decessi sospetti avvenuti nel reparto dell’ospedale di Villamarina in cui lavorava nel 2015.

Fausta Bonino chi è: l'infermiera killer condannata all'ergastolo/ A Le Iene l'appello per la "grazia"

Dal conto suo da dieci anni – nove contando il momento dell’arresto, quasi un anno dopo i gravissimi fatti -, l’ex infermiera ha sempre continuato a professarsi innocente ritenendo di essere stata usata come “capro espiatorio” per un processo che in quel periodo fece un gran clamore mediatico; oltre a contestare il fatto che a suo carico non ci sarebbe stata nessuna reale prova (è stato, di fatto, un processo indiziario), né un movente che potesse spiegare un reato così tanto grave: proprio qui entra in gioco la grazia del Presidente della Repubblica che ad oggi – dopo la condanna definitiva da parte della Cassazione – è l’unica ancora di salvezza della 64enne.

Cos’è, come funziona e limiti della grazia del Presidente della Repubblica chiesta dall’infermiera killer Fausta Bonino a Le Iene

Al di là di Fausta Bonino – e trovate tutto il caso ampiamente approfondito in altri articoli che abbiamo già pubblicato tra queste stesse pagine -, qui vogliamo soffermarci (come dicevamo prima) sulla grazia del Presidente della Repubblica partendo dal sottolineare che si tratta di un istituto di clemenza che trova la sua applicazione all’articolo 87esimo della Costituzione prevedendo che il Capo di Stato – in questo caso specifico Sergio Mattarella – possa scegliere senza limiti di sorta di concedere l’estinzione totale o parziale della pena impartita da un qualsiasi condannato in via definitiva.

La grazia del Presidente della Repubblica può essere richiesta personalmente dal condannato, da un parente diretto o indiretto (congiunti e conviventi inclusi), dal suo legale o dal presidente del consiglio di disciplina a titolo di ricompensa per un detenuto modello: la domanda va presentata direttamente al Ministro della Giustizia e richiede anche l’approvazione del Procuratore generale della Corte d’Appello e – se già detenuto – del tribunale di Sorveglianza; mentre l’ultima parola è sempre e comunque affidata al Capo di Stato che deciderà in base alle evidenze raccolte durante una breve fase conoscitiva del caso.

Una volta approvata la grazia del Presidente della Repubblica, il giudice è tenuto ad eseguirla nel più breve tempo possibile, ma va anche detto che complessivamente il Capo di Stato può decidere se graziare integralmente il detenuto per l’intera pena inflitta, oppure solo parzialmente commutandola in un’altra pena (reclusione temporanea, domiciliari, una multa e così via); e mentre con il suo decreto di grazia vengono cancellate – se previsto esplicitamente – anche le pene accessorie, lo stesso non vale per le eventuali condizioni tra cui l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione allo svolgimento di una professione, la sospensione dell’esercizio genitoriale e così via.