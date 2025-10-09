Grazia delusa al Grande Fratello: esclusa dalla missione speciale, non nasconde la frustrazione davanti a tutti.

Il giovedì mattina inizia con non poche tensioni nella casa del Grande Fratello 2025, soprattutto per Grazia. Mentre alcuni si allenano in palestra, Donatella e Francesca iniziano a preparare il pranzo, ma ad un certo punto ecco che qualcuno sconvolge gli equilibri. Benedetta, Omer, Anita e Francesco vengono chiamati in Confessionale e tornano con una notizia incredibile: “Due concorrenti dovranno andare in Tugurio per pranzo“. “Bisogna andare lì e mangiare tanto”, risponde Francesco, che ricorda a tutti lo scopo della missione dopo che Flaminia e Matteo hanno rubato del cibo durante il Freeze.

I gieffini iniziano quindi a pensare chi è il concorrente ideale da mandare in Tugurio per compiere la missione e tutti scelgono Matteo. Ad un certo punto si fa sentire anche Grazia che vorrebbe partecipare e andare insieme a Matteo così da stare più vicina a Mattia e conoscerlo meglio, ma gli inquilini non sembrano propensi a mandarla e di conseguenza scelgono Domenico. Lei ci rimane malissimo e sceglie di parlare per dire la sua.

Grande Fratello 2025, Grazia reagisce male: “Avete fatto tutto voi“

Grazia è delusa dai concorrenti del Grande Fratello 2025. Ormai da giorni voleva andare in Tugurio per compiere la missione, ma loro non l’hanno nemmeno calcolata e ogni sua richiesta non è stata presa in considerazione: “Vi sto supplicando da tre giorni. Ci tenevo ad andare, ma ormai avete fatto voi. Ci andrò la prossima volta. Non fa niente, dai“. Dopo lo sfogo, Grazia cerca di riprendersi mentre Domenico e Matteo si preparano a raggiungere il Tugurio. Si infrange il sogno della gieffina di riportare in casa Mattia Scudieri, il concorrente siciliano che le ha fatto perdere la testa.