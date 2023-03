Grazia Di Michele, chi è/ Da Sanremo ad Amici, il lavoro con Maria Teresa Reale

Grazia Di Michele, chi è la cantante

Grazia Di Michele sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 16 marzo, di Oggi è un altro giorno. Cantante, cantautrice, musicologa e attrice, Grazia Di Michele ha all’attivo 13 album e la partecipazione a quattro Festival di Sanremo. Per tredici anni è stata insegnante di canto nel programma “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5. Ha una scuola di canta GDM Accademia, dove collabora con Maria Teresa Reale, vincitrice della terza edizione di “The Voice Senior”.

Mario Adinolfi: “Tante volte la Madonna mi è apparsa in sogno”/ “Mi dice sempre...”

La carriera di Grazia Di Michele è iniziato alla fine degli anni ’70 al Folkstudio di Roma: “La musica mi è caduta addosso. Sono andata in un locale a Roma, il Folkstudio, e mi hanno portata da un discografico. Lì abbiamo bluffato perché abbiamo detto che avevamo materiale per un disco. Poi ci siamo chiuse in camera a scrivere. Sono i casi della vita, le sliding doors. Lì sono salita sul palco ed è iniziata la mia carriera artistica”, ha raccontato a “L’Ora Solare” su TV2000.

Zuppi: "Abbiamo bisogno dei migranti"/ "Celibato? Possiamo usare modello orientale"

Grazia Di Michele: quattro volte a Sanremo

Nel 1977 Grazia Di Michele ha pubblicato il suo primo album “Clichè”, La prima partecipazione a Sanremo è del 1990, con la canzone “Io e mio padre”: “Con papà ho avuto un rapporto burrascoso per colpa della musica. Io volevo spiegargli che era una passione, che non avrei voluto fare altro nella vita… Mio papà mi preservò così dalle delusioni invitandomi a cambiare sogno ma io sono andata via, sulle navi. Questo ci ha allontanato molto”, ha raccontato su Tv2000. Nel 1991 è tornata a Sanremo con “Se io fossi un uomo” e nel 1993 si è classificata terza con il brano “Gli amori diversi”, in coppia con Rossana Casale. L’ultima partecipazione risale al 2015 con “Io sono una finestra”. Grazia Di Michele ha un figlio, Emanuele: “Era un bambino creativo, pieno di vita, curiosità, voglia. Lui è andato allo IED, all’Università dello studio sonoro. Da piccolino veniva con me in tournée. Ho fatto un concerto con una pancia enorme. Da piccolo ascoltava la musica lirica, ascoltava di tutto con grande curiosità”, ha ricordato a “L’ora solare”.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Gozzoli/ Identikit del presunto assassino in un video? "Un uomo biondo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA