Grazia Di Michele: “Quanta bellezza in queste ragazze”/ Dedica per le ex allieve di Amici dopo Sanremo 2024

Sanremo 2024, Grazia Di Michele celebra le ex allieve di Amici di Maria De Filippi

Il Festival di Sanremo 2024 è stato forse l’ennesima occasione per dimostrare il grande lavoro fatto in questi anni da un talent cult della televisione italiana: Amici di Maria De Filippi. Ben 7 sono stati gli ex allievi che hanno calcato il palco dell’Ariston e due di questi hanno raggiunto anche il podio, Annalisa e Angelina Mango. A tal proposito – come riporta Coming Soon – uno dei volti storici del programma di Canale 5 ha voluto celebrare l’evento sui social: Grazia Di Michele.

Grazia Di Michele non è più nel cast dei docenti di Amici di Maria De Filippi ormai da diversi anni ma la sua storia nel talent è stata oltre che longeva anche influente per lungo tempo. Proprio ai suoi tempi, ha avuto l’onore di collaborare con delle giovanissime Emma, Alessandra Amoroso e Annalisa; quando ancora vestivano la tuta da allieve ed erano inconsapevoli del successo incredibile che avrebbero ottenuto negli anni a seguire.

Grazia Di Michele e la dedica sui social: “Ricordo ancora l’ingresso ad Amici…”

Date le circostanze e l’ennesima consacrazione al Festival di Sanremo 2024, Grazie Di Michele – come riporta il portale – ha scritto un post su X dove ha celebrato le incredibili tappe delle sue ex allieve. “Sono cresciute in un momento di transizione della musica e hanno imposto comunque la loro personalità. Ricordo l’ingresso ad Amici, l’impegno, le lezioni, le chiacchiere, le paure, le soddisfazioni, le cadute, le ansie, gli applausi. Quanta bellezza in queste ragazze”.

Chiaramente, Grazia Di Michele non ha menzionato gli altri ex concorrenti di Amici unicamente per il fatto di non aver collaborato in maniera diretta con loro. Nel caso di Emma, Alessandra Amoroso e Annalisa ha invece avuto un ruolo da protagonista; osservandone il percorso e in un certo senso stimolando la crescita poi avvenuta negli anni successivi all’esperienza nel talent.

© RIPRODUZIONE RISERVATA