Grazia e Maria sono la mamma e la sorella di Beppe Convertini, concorrente di Ballando con le stelle 2025: la madre è affetta da una malattia degenerativa

Beppe Convertini ha deciso di accettare di partecipare a Ballando con le stelle 2025 non solo per mettersi in gioco, ma soprattutto per fare un dono alla sua mamma Grazia. La donna ha il morbo di Parkinson ormai da dieci anni “e combatte ogni giorno”, ha raccontato il conduttore in un’intervista a Libero Magazine, spiegando che “per me non c’è niente di più bello che avere la possibilità di regalarle qualche gioia, che vuol dire anche regalarle forza, energia e provare a restituirle ora, tutto l’amore che lei ha dato a me e a tutti i suoi figli.”

E mamma Grazia, innamorata di suo figlio, ha deciso di essere nello studio di Ballando con le stelle, durante la scorsa puntata, proprio per fargli sentire il suo amore e il suo grande supporto. Motivo per il quale Convertini, alla fine della sua ultima esibizione e dopo i voti della giuria, si è recato a salutarla con un dono: una rosa rossa.

Grazia e Maria, la mamma e la sorella di Beppe Convertini a Ballando con le stelle 2025 per supportarlo

Un omaggio toccante, quello di Beppe Convertini a sua mamma Grazia, esteso anche a sua sorella Maria, presente anche lei in studio, in prima fila, per sostenere la sua nuova performance. Di quest’ultima si conosce poco, se non che è sposata con Cosimo, che ha accompagnato le due donne in studio nella scorsa puntata. Convertini, d’altronde, è molto riservato quando si tratta di vita privata, anche se sappiamo che non è sposato e non ha mai avuto moglie, e che non ha figli. Il grande amore della sua vita è sua mamma Grazia, alla quale si dedica con anima e cuore, omaggiandola anche a Ballando con le stelle ogni volta che è possibile. La donna ha 88 anni e un bellissimo legame con tutti i suoi figli.