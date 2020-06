Grazia, figlia Mino Reitano: “Sognava di fare il calciatore”/ “Giocava in giardino”

Nel corso della puntata de “La Vita in Diretta” andata in onda su Rai Uno nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno 2020, è intervenuta in collegamento video la figlia di Mino Reitano, Grazia, che ha ricordato insieme a Lorella Cuccarini la figura di suo papà, sottolineando le caratteristiche che lo contraddistinguevano. “Sicuramente la sua grande empatia, la sua grande forza d’animo, la generosità, la sensibilità, la trasparenza. Direi anche la sua capacità di comunicare i sentimenti e capire le emozioni altrui”. La donna, durante l’intervista, reggeva fra le mani una maglia da calciatore con il numero 9, che Mino Reitano indossava nel suo giardino di casa trasformato in campo sportivo. “Lui amava il calcio e da piccolo sognava di diventare giocatore. Seguiva le sue squadre preferite, fra cui la sua Reggina, e si teneva sempre informato, era molto preparato”. Nelle sue canzoni l’artista parlava spesso d’amore e la figlia Grazia ha sottolineato che nella vita privata Reitano dava priorità all’amore: “Ogni cosa era per sua moglie Patrizia, dal cantare all’esibirsi. Le dedicava addirittura delle strofe delle sue canzoni mentre calcava i palcoscenici di tutto il mondo. Quando rientrava dalle tournée era emozionante, perché avevamo il nostro rito di stare insieme, di trovarci la sera”. L’insegnamento che ha tramandato Mino Reitano alla sua famiglia? “Tenere duro, anche nei momenti più duri, piangendo in disparte, senza farsi notare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA