L'imminente ingresso nella casa del Grande Fratello 2025 scatenerà la gelosia di Grazia? Una battuta di Giulio scatena la sua reazione.

Ci saranno scintille nella casa del Grande Fratello tra Grazia e Rasha che, durante le prime ore di permanenza in tugurio, non ha risparmiato critiche nel confronti della Kendi criticando il suo atteggiamento. “Secondo me lei è tutto fumo e niente arrosto. La sua aggressività è solo una facciata. Anch’io da piccola ero aggressiva, ma era un modo per difendermi. Bisogna capire se la sua ignoranza e aggressività coprono una fragilità“, le parole di Rasha.

Grazia, in casa, è abbastanza tranquilla e aspetta di conoscere tutti i nuovi inquilini prima di esprimere la propria opinione. Tuttavia, ad infiammare il clima è Giulio che, negli ultimi giorni si è avvicinato a Grazia e che prova a provocare con una battuta proprio su Rasha.

Grazia e Giulio: botta e risposta al Grande Fratello su Rasha

“Arriva Rasha” esclama Giulio nella cucina del Grande Fratello lasciando intendere di essere molto incuriosito dalla bellissima giordana. Le parole di Giulio non toccano Grazia che, però, risponde immediatamente alla provocazione dell’inquilino. “Non provo invidia nei confronti delle donne” dice decisa a Giulio. “Mi piaccio così tanto che niente e nessuno può portarmi a piacermi di meno” aggiunge.

“Sicuramente ci litigherò se mai succede qualcosa, non perché mi sento inferiore” ci tiene a precisare la PR. Giulio che non sembra credere totalmente alle parole di Grazia le chiede perché dovrebbe sentirsi inferiore e la Kendi gli fa notare che è stato proprio lui ad insinuare tale cosa.