Dopo settimane di fuoco nella puntata di ieri sera del Grande Fratello c’è stata la resa dei conti tra Grazia Kendi e la fidanzata di Mattia Scudieri, Carlotta Vendemmia. Nei giorni scorsi, infatti, il GF ha messo Grazia davanti ad un bivio, rivelare a Mattia che la sua fidanzata non lo aveva lasciato e negargli l’immunità oppure concedergli l’immunità ma non rivelargli il segreto. E Grazia ha scelto quest’ultima opzione.

Durante la diretta, Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri ha lanciato un messaggio per la 25enne: “Che donna è quella che deve screditarne un’altra per arrivare all’obbiettivo?” A questo punto Grazia ha replicato stizzita: “Io non ho screditato nessuno, non so chi è e non mi interessa io quando lei ha lasciato Mattia ho parlato con lui ed ho cercato di farlo ragionare. Io non ho un obbiettivo a cui arrivare perché altrimenti mi sarei buttata su di lui. Io non ho mai nascosto il mio interesse lo sanno tutti, Mattia lo sa e mi vuole bene.”



Grazia Kendi attaccata dalla fidanzata di Mattia Scudieri al Grande Fratello: “Porta rispetto e non usare il mio nome”

A questo punto è entrata in Casa Carlotta che ha detto la sua contro Grazia Kendi: “Finalmente puoi dare un volto al nome che fai. Io non sono qui per discutere ma per dirti due cose. Non hai rivelato il contenuto della busta per un tuo interesse. Se tu avessi voluto davvero bene a Mattia avresti saputo che lui mette il gioco dopo i sentimenti. La seconda cosa è che mi devi rispetto anche perché non mi conosci. Devi portarmi rispetto come donna. Porta rispetto e non usare il mio nome…Lui non ti reputerà più amica” La replica della Kendi non si è fatta attendere: “Per quanto riguarda la busta, non è stato per me, non sono di così poca sostanza, non ho bisogno di una busta per Mattia…Io ti chiedo scusa se qualcosa ti ha dato fastidio ma io sono single, ho 25 anni e non ho paura di espormi.” Sulla questione ha poi concluso Simona Ventura: “Avete vent’anni siate più leggeri.”

