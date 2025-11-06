Mattia Scudieri parla della fidanzata Carlotta durante una chiacchierata con Grazia Kendi al Grande Fratello 2025: arrivano le "stoccate" della coinquilina

Nella Casa del Grande Fratello 2025 nel corso delle ultime ore c’è stata un’intima chiacchierata tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, il quale si è esposto sulla sua relazione sentimentale con la fidanzata Carlotta. Tra i due coinquilini si è instaurata una certa intesa, un legame solido e particolarmente speciale frenato tuttavia proprio dal fatto che il concorrente, fuori dalla Casa più spiata d’Italia, abbia la fidanzata ad aspettarlo.

La stessa Carlotta si è anche esposta sui social negli ultimi giorni, lanciando una stoccata non direttamente indirizzata al fidanzato, ma che ha comunque lasciato intendere un certo malcontento per il suo comportamento nel reality. Mattia è però convinto del sentimento che nutre per la sua dolce metà, e l’ha manifestato ancora una volta durante la chiacchierata con Grazia.

“Cosa pensi di ottenere dalla tua relazione una volta uscito da qui?”, gli domanda la coinquilina, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality. Lui ne è convinto: “Quello che c’era prima, amore e rispetto“. Lei, incuriosita, a quel punto gli domanda: “Ma quanto litigate al mese?“. Lui rimane spiazzato e scoppia in una fragorosa risata, per poi rispondere: “Non lo so, la domanda del secolo! Due volte a settimana, 6 volte al mese“.

Grazia Kendi a Mattia Scudieri: “Su tante cose sei immaturo“

Grazia Kendi, per spiegargli il motivo di tante domande curiose ed insistenti sulla relazione tra Mattia Scudieri e la fidanzata, dichiara: “Ti sto studiando, perché per me dici a volte delle cose che non hanno un senso compiuto. Dovresti parlare con parsimonia“. A seguire, gli domanda se è felice della sua relazione o se si sta accontentando.

“Sono felice, non mi sto accontentando. Di lei non sono stufo, della situazione ogni tanto è capitato di pensarlo“, ammette il coinquilino. Passando poi al lato estetico della fidanzata Carlotta, ammette: “Da 1 a 10? Fisicamente mi piace 1000“. E poi spiega che, facendo l’esempio di un ragazzo non sentimentalmente impegnato, “da single non c’è cosa più bella di poter conquistare anche quella che ti piace tanto“.

A quel punto Grazia lo bacchetta: “Ammetto che su tante cose sei tanto immaturo“. E lui non nega: “Può essere“. La coinquilina gli spiega dunque il suo punto di vista, con educazione e cercando di farlo ragionare: “Sei grande rispetto a un ragazzo di 18 anni e non si smette mai di imparare, ma per l’età che hai forse non sei ancora abbastanza sveglio. Te lo dico da amica e da persona che ti ascolta“.