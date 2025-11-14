Grazia Kendi ha deciso di non rivelare a Mattia Scudieri il contenuto della busta rossa del Grande Fratello: ecco perché

La prossima puntata del Grande Fratello 2025 regalerà al pubblico molte sorprese, a partire dal contenuto dell’ormai nota busta rossa che avrebbe dovuto essere svelata già lunedì scorso. Tuttavia, come preannunciato da Simona Ventura, la busta è stata aperta in settimana, anche se non dal destinatario – Mattia Scudieri – bensì da Grazia Kendi. Il messaggio nella busta svela che la fidanzata del gieffino, Carlotta, non l’ha davvero lasciato, come gli era stato precedentemente comunicato.

I due, insomma, starebbero ancora insieme ma lui non lo sa. E infatti, dopo aver saputo della rottura con Carlotta, Mattia ha iniziato a lasciarsi andare di più con Grazia, che per lui ha iniziato a provare sentimenti forti. Quando Grazia ha allora scoperto, da sola in confessionale, che Carlotta non ha davvero lasciato Mattia, si è ritrovata di fronte ad una scelta difficile: dirglielo oppure no?

Grazia Kendi ha deciso: non dirà nulla a Mattia del contenuto della busta rossa del Grande Fratello

Tornata in giardino, ha iniziato a sondare il terreno, chiedendo a Mattia se preferisse, in questo momento, uscire dal Grande Fratello per chiarire la situazione con la fidanzata (per lui ex) oppure restare nella Casa. Quando il gieffino ha risposto di voler restare, Grazia ha preso la sua decisione e l’ha annunciata in confessionale: “Non dirò nulla a Mattia della busta rossa. La fidanzata? Non mi interessa né di lei, né della situazione. Io lo tutelo perché lui non vuole uscire, gli darò l’immunità”, ha concluso. Chissà però se Mattia apprezzerà davvero questa scelta quando scoprirà il contenuto della busta e il fatto che Grazia sapesse tutto già da prima. Lo scopriremo, quasi certamente, lunedì in diretta su Canale 5.