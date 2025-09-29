Cosa si sa della vita privata di Grazia Kendi, nuova concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura?

Nuova edizione del Grande Fratello ai nastri di partenza con la conduzione di Simona Ventura con tre opinionisti arrivanti dalle edizioni passate al fine di commentare le vicende dei concorrenti che entreranno dalla porta rossa per dimorare nella casa più spiata d’Italia per i mesi a venire, ovviamente ascolti permettendo perché come si è visto con The Couple Mediaset non ha intenzione di mantenere vivi programmi che floppano.

Tra i concorrenti che entreranno in casa c’è anche la giovane Grazia Kendi che è nata il 21 maggio 2000 (del segno zodiacale dei Gemelli) e ha un profilo Instagram che è il seguente: @zagirraa (ha circa ottomila follower). Ma la ragazza è fidanzata oppure no? Cosa si sa della sua vita sentimentale?

Grazia Kendi è fidanzata oppure è single? Lo svelerà al Grande Fratello 2025?

Quindi cosa si sa della vita sentimentale di Grazia Kendi? Nulla. Non si sa se è single o se è fidanzata, ma di sicuro si verrà a sapere qualcosa di più una volta che avrà messo piede al Grande Fratello per un semplice motivo: perché si sa che si ha tanto tempo a disposizione per parlare, confrontarsi, litigare e tanto altro. Neanche sul suo lavoro si sa qualcosa, infatti si sa solo che ha posato per alcune campagne di alcuni brand di moda.

Ma chi sono gli altri concorrenti che la produzione ha confermato per quest’edizione condotta da Simona Ventura? Matteo Azzali, Matteo Pepe, Anita Mazzotta, Omer Elomari, Giulio Carotenuto e Francesco Rana.