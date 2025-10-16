Gelo al Grande Fratello 2025 tra Francesca Carrara e Grazia Kendi: una risposta piccata durante un gioco scatena le tensioni, cos'è successo nella Casa

Francesca Carrara e Grazia Kendi, nervi tesi al Grande Fratello 2025

Nella Casa del Grande Fratello 2025 il gioco della bottiglia, da tutti conosciuto come ‘Obbligo o verità‘, ha messo a dura prova gli animi dei coinquilini e sono emerse simpatie ma anche antipatie. Chi proprio non riesce ad andare d’accordo sono Francesca Carrara e Grazia Kendi, con quest’ultima che nella precedente puntata ha avuto un’accesa litigata con il figlio della coinquilina, Simone.

Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, Francesca si è ritrovata a parlare in giardino con Ivana e Flaminia proprio sul risentimento di Grazia nei suoi confronti. Ivana cerca di spiegarle: “Non per forza due persone devono starsi simpatiche. Penso che non bisogna neanche perdere tempo nello spiegarsi, perché voi non vi prendete“.

La Carrara a quel punto spiega che con Grazia non riesce proprio a trovare alcun punto d’incontro: “Non si può dirle niente. Alla domanda: ‘Di chi non ti fideresti se dovessi fare una sfida di squadra?’, io ho detto lei, non per qualcosa ma perché nella prima sfida lei è andata a dormire, non ho detto una cosa che non si sapeva“. Per poi sbottare: “Mi nominasse da qui fino alla fine e amen. Non è che se mi nomina faccio il panico“.

Grazia Kendi, sfogo con Donatella: “Deve uscire la verità sulle cose“

Dopo i dissapori emersi durante il gioco di gruppo al Grande Fratello 2025, anche Grazia Kendi si è appartata confidandosi con Donatella. Riferendosi a Francesca Carrara, ha spiegato cos’è accaduto: “La situazione è palese. Durante il gioco, ha detto che non si fida di me perché durante la prima prova vi ho abbandonati”.

Donatella, ricordando il precedente episodio, ammette che anche lei era andata a dormire prima. Grazia ricorda che, dopo la precedente prova, era andata a dormire prima ma il giorno dopo si era comunque adoperata per le faccende domestiche: “Lo dice per mettermi in cattiva luce. Perché poi il giorno dopo io e te siamo state vicine e abbiamo lavato tutti i piatti, perché tutti erano stanchi“.

Grazia, finita in nomination, ammette: “Spero di non uscire, perché deve uscire la verità sulle cose“. La Mercoledisanto cerca così di supportarla in tutti i modi: “Non sei stupida, sei intelligente, sei forte, sei bella“. E, alla fine, le dà un abbraccio consolatorio per risollevarle il morale.