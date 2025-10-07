Grazia Kendi, al Grande Fratello, parla degli abusi sessuali subiti a 8 anni, Simona Ventura interviene: "Hai cacciato un mostro"

Grazia Kendi, nel corso della sua prima settimana nella Casa del Grande Fratello 2025, si è resa protagonista di una rivelazione molto privata e delicata appartenente al suo passato. La gieffina ha raccontato di aver subito abusi sessuali quando aveva solo 8 anni, di aver poi perso una causa quando ne aveva 13 e di aver lasciato casa giovanissima. Un racconto durissimo, che Simona Ventura ha inevitabilmente tirato in ballo durante la seconda diretta del Grande Fratello.

La conduttrice ha infatti notato nella concorrente una rabbia importante, uscita fuori anche nelle prime discussioni nella Casa, che sembra però raccogliere un dolore molto più profondo. “Mi ha colpito molto la rabbia che ti è venuta fuori. Ti ho visto far uscire un mostro che è in te. – ha ammesso Ventura, aggiungendo – Io ho letto un grande dolore che tu non riuscivi più a gestire, è stato toccato un punto per te delicato”.

Grazia Kendi e gli abusi, Simona Ventura interviene al Grande Fratello e la incoraggia

Grazia Kendi ha tenuto a chiarire di essersi arrabbiata con Domenico D’Alterio e altri per questioni effettivamente fastidiose: “La rabbia che ho provato qui dentro è derivata da alcune dinamiche, forse io mi arrabbio veramente tanto perché trattengo e poi scoppio. È un mio limite. Io non ce l’ho con Domenico perché lui ha toccato un punto sbagliato, quello che mi ha fatto arrabbiare è stato il martellare continuamente, per tre volte di fila.” Ventura, però, ha notato una tendenza della concorrente a sviare il discorso, motivo per il quale non ha voluto insistere, ma ha concluso incoraggiandola: “Questo è un primo passo per iniziare a tirarselo fuori, metterselo di fianco e, piano piano, saperlo gestire.”

