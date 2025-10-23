Jonas e Grazia cercando di chiarirsi dopo lo scontro in diretta al Grande Fratello: ma qualcosa va storto, ecco cos'è successo

Jonas e Grazia sempre più distanti al Grande Fratello. Durante la puntata andata in onda lunedì, 20 ottobre, i due hanno avuto un forte scontro che ha fatto molto discutere. Di conseguenza, dopo aver fatto passare la rabbia, hanno cercato di confrontarsi, senza però arrivare ad un punto d’incontro. Difatti, Jonas ha accusato Grazia di modificare il proprio atteggiamento in base alle nomination e, soprattutto, quando si trova al televoto.

Dal canto suo, Grazia ha respinto queste accuse, sottolineando di essere rimasta molto male per le parole ricevute da Jonas in diretta. Tuttavia, vuole metterci una pietra sopra, credendo al pentimento del coinquilino per i termini usati. A quel punto, Jonas le ha chiesto quale fosse il suo obiettivo nel reality. “Arrivare alla linea della vita”, ha replicato Grazia, non convincendo del tutto il gieffino. Secondo lui, infatti, la giovane è molto concentrata sul gioco, tornando quindi al discorso delle nomination.

Grazia e Jonas ai ferri corti: la nuova discussione al Grande Fratello

“Sto cercando di capire che tipo di persona sei e se possiamo andare d’accordo. Però per me sei una manipolatrice, sei ossessionata dalla vittoria“, ha ribadito Jonas, attaccando nuovamente Grazia. Quest’ultima ha invece ribadito di volergli bene e di non voler creare nuove polemiche contro di lui. Insomma, sebbene non abbiano trovato un punto d’incontro, i due hanno avuto modo di parlare in maniera cordiale, continuando con maggiore tranquillità la convivenza al Grande Fratello.