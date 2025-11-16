Grazia Kendi e Simone De Bianchi fanno pace? Al Grande Fratello arriva un inatteso momento di armonia dopo settimane di scontri.

Grazia Kendi e Simone De Bianchi non sono mai andati d’accordo da quando è iniziata questa edizione del Grande Fratello. Sin dal principio hanno avuto parecchi battibecchi, ma negli ultimi giorni i due concorrenti hanno deciso di tirare le somme del loro rapporto e renderlo più maturo. Infatti, Simone decide di confrontarsi con la coinquilina per scoprire cosa ne pensa lei di questa relazione turbolenta.

Durante la scorsa serata, Simone De Bianchi raggiunge Grazia e decide di fare un bilancio sul loro rapporto. Lei svela di volergli sinceramente bene, ma ammette di far fatica ad andare d’accordo con lui per via dei caratteri troppo diversi. “C’è del bene di base, ma ci tolleriamo“, dice. Cosa ne pensa, invece, Simone? Andiamo a scoprire cos’ha risposto alla concorrente dopo il suo punto di vista.

Grazia Kendi reagisce alle parole di Simone De Bianchi: “Non sono orgogliosa“

“Probabilmente non penseremo mai le cose uguali qui dentro”, svela Simone De Bianchi a Grazia Kendi, e conclude: “Io sono parte del tuo percorso e tu si parte del mio percorso”. Insomma, le fa capire che questo percorso è così anche grazie alla sua presenza, dato che il bello del Grande Fratello è anche quello di confrontarsi con persone diverse da quelle che si frequenterebbero di solito. Cosa risponde Grazia? “I tuoi ragionamenti non li condivido. Se condividessi un pensiero con te, te lo direi. Mica sono così orgogliosa”, dice, e i due concludono la conversazione facendosi una promessa: fuori dal reality rideranno delle loro incomprensioni senza litigare più.