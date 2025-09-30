Grazia Kendi si confida con alcuni coinquilini al Grande Fratello 2025, dicendosi single e parlando degli ex fidanzati: "Se non sei complice è tosta"

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2025 entrati nella Casa nella puntata di ieri sera, quella del debutto, troviamo anche Grazia Kendi. Sin da subito si è presentata come una ragazza solare ed esplosiva, pronta a dare tanto al reality, e nelle ultime ore si è anche aperta in merito alla sua attuale situazione sentimentale, che la vede single dopo alcune relazioni che non si sono concluse nel migliore dei modi.

Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, la concorrente si è inizialmente confidata con Simone De Bianchi, il quale le ha domandato: “Ma tu sei fidanzata?“. Lei sin da subito è stata categorica sull’argomento: “No, non parliamo di relazioni. Io vi prego di non aprire l’argomento relazioni, poi ci arriveremo, piano, con calma, con molta calma“.

Alla fine, poi, si è lasciata andare a qualche confidenza con il coinquilino, raccontando la sua ultima relazione naufragata: “Ci siamo lasciati 6 mesi fa dopo 3 anni. Pensavo che avrei fatto un figlio con lui, invece…“.

Grazia Kendi e le difficoltà in amore: “Se non sei complice è tosta…“

Grazia Kendi al Grande Fratello 2025 si è così aperta in materia amorosa, confidandosi successivamente anche con Francesco Rana e raccontandogli i suoi trascorsi sentimentali: “Il mio ex fidanzato era pugliese. Ci siamo conosciuti quando vivevamo a Malta, lavoravamo nello stesso ristorante. Poi siamo andati a convivere…“. Fu proprio la convivenza ad aprire la crisi di coppia, con il successivo addio.

“Se non sei veramente complice è tosta“, ammette Grazia. “Ci scannavamo, ma mi piaceva tanto quando arrivavamo a casa e ci mettevamo nel letto e dormivamo… Questo è stato il penultimo fidanzato, ne ho poi avuto un altro“.

In merito invece al suo ultimo fidanzato e alla sua più recente relazione, anch’essa finita male, ha raccontato: “Con questo siamo stati 3 anni insieme, poi è diventata un po’ piatta. Eravamo innamoratissimi, ma eravamo arrivati che lui aveva smesso di darmi attenzioni e io ero diventata un macigno attaccato alle caviglie“.