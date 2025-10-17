Grazia Kendi criticata nuovamente dai compagni del Grande Fratello 2025: lei sbotta e si sfoga con Donatella Mercoledisanto

Ancora scintille nella Casa del Grande Fratello 2025, e la protagonista continua ad essere Grazia Kendi. La concorrente è già stata al centro di numerose discussioni in queste prime settimane di reality, portando alcuni compagni d’avventura a farsi una determinata idea di lei e del suo comportamento, idea che è stata palesata nelle ultime ore grazie ad un gioco voluto dal GF.

Ai concorrenti è stata posta una domanda pungente, a ognuno diversa, alla quale è stata chiesta una risposta schietta e sincera. Così, quando a Simone De Bianchi è stato chiesto ‘Chi ti ha fatto ricredere in peggio’, lui ha fatto il nome di Grazia. Stesso nome che è stato fatto quando è stato poi chiesto a Bena, a Domenico e a Francesca ‘Chi è la persona più egocentrica‘ e ‘Su chi non punteresti mai per un gioco’. Grazia, insomma, è stata la più criticata dal gruppo durante il gioco e questo ha scatenato l’ira della concorrente.

Grazia Kendi sbotta dopo le critiche ricevute dai compagni al Grande Fratello: “È un accanimento”

“È un accanimento!” ha tuonato Grazia Kendi in confessionale, ritenendo ormai più che palese che il gruppo l’ha presa di mira. Motivo per il quale si è poi sfogata con Donatella Mercoledisanto, che ha preso le sue difese: “Grazia è una ragazzina che va protetta, – ha dichiarato in confessionale – e io ci sono qui dentro per lei. Lei è tanto fragile ma è questo che le voglio insegnare… perché anche io ero aggressiva perché era una tattica di difesa, quindi io mi ci vedo in lei quando esplode”. Per Donatella, Grazia va compresa e affiancata, solo così la ragazza potrà smorzare questa parte del suo carattere più aggressiva ed esplosiva. Di certo, è destinata a creare ancora scompiglio al Grande Fratello.