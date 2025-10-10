Grazia Kendi è interessata a Omer Elomari al Grande Fratello 2025? Scatta un ballo sensuale, ma i due vengono divisi da un geloso Giulio

Un ballo sensuale potrebbe aver fatto scattare la scintilla tra Grazia Kendi e Omer Elomari al Grande Fratello 2025. Se è vero che il bel siriano piace a più di una donna nella Casa, è anche vero che nelle ultime ore si è particolarmente avvicinato a Grazia, scatenando un po’ le gelosie di Giulio Carotenuto. Il daytime andato in onda su Italia 1 questo pomeriggio ha infatti messo in evidenza questo feeling nascente tra Omer e Grazia, alimentato da una bachata sensuale che i due hanno iniziato a ballare in giardino.

Un ballo osservato da lontano da un interessato Giulio, che ha poi manifestato senza mezzi termini – seppur con ironia – il suo fastidio di fronte alla scena. Ma a confermare che il fascino di Omer non lascia indifferente Grazia sono state proprio le parole di quest’ultima in confessionale.

Grazia Kendi e Omer Elomari ‘troppo vicini’ al Grande Fratello 2025? Giulio li divide

“Tu lo guardi quando si muove, e muove e muove… è una cosa incredibile! – ha spiegato la gieffina in confessionale, aggiungendo altri apprezzamenti – Quello sguardo, quel sorriso, è davvero l’uomo dei sogni. Manca il cavallo bianco…”. Che la gieffina abbia preso una cotta per il modello siriano pare ormai cosa certa, anche se meno certo è che lui ricambi pienamente quest’interesse. È invece sicuro che Giulio non abbia apprezzato questo avvicinamento: a quanto pare, l’odontoiatra non ha preso bene il ballo sensuale dei due, tanto da lasciare la sua comoda postazione da osservatore in giardino per intervenire e dividerli personalmente. “Non toccarmi Grazia!”, ha infine tuonato il concorrente. Che stia nascendo un triangolo amoroso al Grande Fratello?

