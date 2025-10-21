Jonas Pepe smascherato in diretta al Grande Fratello 2025: i video delle dichiarazioni su Grazia Kendi scatenano il caos

Simona Ventura, nel corso della puntata del 20 ottobre, non si è lasciata sfuggire l’occasione di parlare del triangolo amoroso, poi diventato un quadrilatero, nato nella Casa del Grande Fratello 2025. Tutti sono pazzi di Rasha Younes, la gieffina originaria della Giordania che con la sua bellezza ha conquistato prima Francesco Rana, poi Omer Elomari. Ma c’è un terzo gieffino rimasto colpito da lei ed è Jonas Pepe. Quest’ultimo ha però deciso di attuare una strategia molto particolare: avvicinarsi a Grazia Kendi per far in qualche modo ‘ingelosire’ Rasha.

Grande Fratello 2025, Mattia e Grazia flirt nella casa/ Lei confessa il suo interesse, lui però è fidanzato

Un video mandato in onda in diretta lo incastra, e mostra un Jonas un po’ farfallone, che ci prova con tutte, a partire da Grazia. “Mi sento un po’ mister confusione qui dentro, ci sono tutte queste belle ragazze, mi piacerebbe conoscerle tutte…”, ammette poi imbarazzato dopo il filmato, mentre Grazia si dice infastidita dall’essere stata ‘usata’ da lui per arrivare a Rasha. Ma è solo l’inizio di quello che aspetta Jonas.

Jonas Pepe, brutta uscita al GF contro Grazia: "C*zzo guardi? Muta"/ Ventura s'infuria in diretta, lui piange

Grazia Kendi scopre le dichiarazioni hot di Jonas Pepe su di lei in diretta al Grande Fratello: è scontro!

Simona Ventura annuncia a Jonas e ai concorrenti del Grande Fratello che c’è un altro video in cui il gieffino fa dichiarazioni più scottanti, facendo intendere di sentire un ‘bisogno fisico’ che potrebbe colmare con Grazia, ma di non voler perdere una possibile chance con Rasha. Parole, queste, che fanno infuriare Kendi, che tuona in diretta: “Ma sei impazzito? Mi vedi solo come una persona da tromb*re? Ma un po’ meno! Non si dice questa cosa. A me Jonas non piace, gli voglio un gran bene ma questa frase mi offende.” La frase in questione scatena anche qualche critica in diretta, come quella di Cristina Plevani che avverte Jonas: “Mi aspettavo da te dei discorsi più alti e ti sei perso poi in masturbazioni mentali… Un po’ meno!”.