Grazia Kendi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2025. Arrivano rumors riguardo la sua vita privata che stuzzicano i fan

Grazia Kendi è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025 che lunedi 6 Ottobre 2025 andrà in scena per la seconda puntata in prima serata. C’è grande curiosità attorno a questi nuovi concorrenti con Simona Ventura che ha riportato alla luce un’edizione con protagonisti persone che non sono famose nel mondo dello spettacolo.

Fin dalle prime battute all’interno del programma Grazia Kendi ha attirato l’attenzione sia degli altri concorrenti che del pubblico visto la sua avvenenza ed un carattere piuttosto sbarazzino. Anche per questo in molti si sono chiesti cose riguardo la sua vita privata, e in particolare se la donna è fidanzata o meno e a riguardo ci sono diverse teorie.

Rispondendo alla curiosità di Simone De Bianchi Grazia ha spiegato in parte la sua situazione ed ha svelato: “Non parliamo di relazioni, magari ci arriveremo con molta calma ma ora no” per poi subito dopo svelare qualche dettaglio in più con il ragazzo: “Ci siamo lasciati dopo 3 anni sei mesi fa. Pensavo che potevo fare un figlio e avere una famiglia con lui, invece le cose non sono andate cosi”.

Grazia Kendi e la rivelazione di Gabriele Parpiglia sulla donna

Nel corso di questi giorni della casa Grazia ha raccontato di aver avuto una relazione con questo ragazzo pugliese ma dopo poi ne ha avuto un’altra e quest’ultima relazione è durata quasi 3 anni, ha spiegato la donna che ha proseguito: “Ad un certo punto la nostra relazione è diventata piatta, eravamo innamorati ma lui ha spesso di darmi attenzioni”, racconta la donna.

Al momento la donna ha spiegato di essere single e non essere all’interno di alcun flirt, ma non sarebbe cosi secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, specialista nel gossip. L’uomo – nel corso della sua rubrica – ha svelato che Grazia al momento sarebbe fidanzata con Raul Dumitras, ex concorrente di Temptation Island.

Ricordiamo Raul anche per la sua storia con Martina De Ioannon, altra protagonista di Temptation che poi si è spostata ad Amici. Nessuna conferma al momento e non sappiamo quindi se Grazia sia fidanzata o meno, una notizia che sicuramente porta grande curiosità sia dentro che fuori l’interno della casa del Grande Fratello.