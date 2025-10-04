“Non è amore se ti fa soffrire”: il duro sfogo di Grazia Kendi e l’abbraccio di Francesco al Grande Fratello.

Grazia Kendi ha portato alla luce un argomento molto interessante al Grande Fratello 2025, e lo ha fatto commovendosi e confrontandosi con gli altri coinquilini, più precisamente Francesco. Si sa che i grandi amori nella vita sono allo stesso tempo ricordi meravigliosi ma spesso trasformatisi in sofferenza, e quando entra in gioco il tradimento tutto diventa ancora più difficile. Di questo Grazia ha parlato, scoppiando a piangere ricordandosi di essere stata tradita.

La concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura ha spiegato a Francesco di aver vissuto una relazione piena di incomprensioni e tradimenti da parte del suo ex fidanzato e nonostante lei provasse ogni volta a perdonarlo, lui la deludeva di continuo. Questo tira e molla prolungato l’ha fatta sentire male, e Francesco le ha risposto secco: “Una persona che ti vuole bene non fa così“. Il ragazzo le ha anche fatto comprendere che spesso quando si è innamorati non si riesce a capire quello che succede davvero in una relazione.

Grazia Kendi piange con Francesco al GF: “Sento che è stato un fallimento“

Dopo che Francesco ha provato a farla ragionare, Grazia Kendi ha spiegato che questo concetto purtroppo non è facile da accettare. E ha ragione, quando si è coinvolti si fa davvero fatica a riconoscere quello che sta succedendo, ma bisogna distaccarsi per capire che la persona che abbiamo idealizzato non è quella che abbiamo nella testa. Ad un certo punto Grazia scoppia a piangere e Francesco la abbraccia dicendole: “Sei stata brava, sei stata forte, il grosso è fatto, non ci cadere di nuovo“. Lei si commuove ancora di più e ha spiegato che sente che questa relazione è stata per lei un grande fallimento mentre il gieffino la conforta e le assicura che non è così.