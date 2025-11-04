Grazia Kendi scoppia in lacrime dopo la puntata del Grande Fratello 2025 e la nomination ricevuta da Benedetta: "Ci sono rimasta troppo male"

Grazia Kendi in lacrime al Grande Fratello 2025 dopo la nomination di Benedetta

Puntata di fuoco quella che il Grande Fratello 2025 ha regalato al suo pubblico nella serata di ieri, tra confronti avvelenati nella Casa e il consueto momento delle nomination che ha inasprito rancori e dissapori. Proprio nel momento delle votazioni, però, è accaduto qualcosa di impensabile per molti, che potrebbe aver messo a rischio un’amicizia speciale nata proprio nel reality: quella tra Benedetta e Grazia.

Durante le nomination, infatti, Benedetta ha deciso di votare Grazia e quest’ultima ha preso malissimo questa decisione. Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, al termine della diretta la concorrente si è rifugiata in giardino e si è sfogata con Anita, scoppiando in lacrime.

“Ci sono rimasta troppo male, troppo, non si fa. Tra amiche non si fa, è una mia amica e non ci sto“, il crollo della Kendi. La Mazzotta ha così cercato di consolarla subito, spiegandole: “È un gioco, non te la prendere così“.

Grazia Kendi: “Voi per me non siete un gioco, non lo farei mai…“

Grazia Kendi sembra inconsolabile e, ripensando a quanto accaduto ieri sera nella puntata del Grande Fratello 2025, si lascia travolgere dalle emozioni. Amarissima è la delusione per la nomination ricevuta da un’amica come Benedetta: “Non me ne frega, il gioco lo faccio con gli altri non con voi. Voi per me non siete un gioco, non so voi come la state vedendo ma io non la vedo così. Pure se facciamo una litigata epica, non lo farei mai“.

Accorgendosi dello sfogo della concorrente, Benedetta si avvicina e si siede vicino a lei in giardino, spiegandole il suo punto di vista e cercando di rincuorarla: “Io tutti questi calcoli sui voti non li faccio, io ste cose non le guardo e lo sapete perfettamente. Ti chiedo scusa, più di questo non so cosa fare. Io spero che questa settimana avremo modo di farti capire quello che sento e provo nei tuoi confronti. Quando c’è stato da difenderti ti ho difesa, quando c’è stato da dire ho detto, adesso ho alzato la paletta e me ne assumo la responsabilità“.

