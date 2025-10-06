Scoppia la lite in diretta tra le amiche Grazia Kendi e Giulia Saponariu dopo un video del Grande Fratello: un confessionale accende lo scontro

Dopo una settimana non facile, Grazia Kendi affronta difficoltà anche nel corso della seconda diretta del Grande Fratello 2025. A lei è dedicato un blocco intero della puntata, durante la quale sono mostrati gli scontri che ha avuto in questi primi giorni ma anche alcuni confessionali al veleno. Uno di questi ha come protagonista Giulia Saponariu, proprio la concorrente con la quale Grazia ha legato di più in questa prima settimana.

Nel filmato, Giulia si commuove pensando che quello che festeggerà a breve sarà il primo compleanno lontano dai suoi fratellini. La ragazza scoppia in lacrime a questo pensiero, una scena che fa storcere il naso a Kendi, che in confessionale commenta: “Sei una miracolata, a 20 anni davanti a tutta Italia e piangi? Ma che piangi?”.

Grazia Kendi e Giulia Saponariu, un video del Grande Fratello scatena la lite tra le due amiche

Incredula di quanto appena visto, Giulia ha guardato l’amica sconvolta prima di esplodere in un attacco in diretta. “Ma non lo puoi dir così, hai sgravato! Io ti sono sempre stata vicino in una settimana intera! Hai usato il tono sbagliato!”, ha tuonato l’amica. Giulia si è allora subito scusata con l’amica, spiegando di non averlo detto con malizia: “Lo accetto, perché ho sbagliato, ma non era detto con la cattiveria. Forse l’ho detto in maniera aggressiva.” “Accetto le tue scuse e va bene così.”, ha chiuso Giulia con freddezza, chiaramente ancora scottata dalle parole di colei che credeva essere un’amica.