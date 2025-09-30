Con chi sarebbe fidanzata Grazia Kendi del Grande Fratello? Secondo Gabriele Parpiglia l’uomo è Raul Dumitras di Temptation Island

È entrata nella casa del Grande Fratello la giovane Grazia Kendi non con elogi e grida di giubilo sui social per via della sua esuberanza che stonava un po’ nel contesto, ma da subito gli spettatori si sono chiesti se è fidanzata o se invece il suo cuore è libero e pronto a battere per un concorrente in questi lunghi mesi. Ebbene parlando con SImone De Bianchi e Francesca Rana la ragazza ha fatto luce sulla sua situazione sentimentale.

“Ci siamo lasciati sei mesi fa” ha confidato la ragazza nella casa più spiata d’Italia, “ed è un argomento doloroso”. Il motivo? Perché si è detta molto innamorata tanto che avrebbe voluto volentieri avere un figlio con lui. Nel suo passato c’è anche un fidanzato pugliese conosciuto a Malta, ma si sono lasciati di comune accordo.

Grazia Kendi in realtà è fidanzata? Gabriele Parpiglia: “Lui è Raul di Temptation Island”

Tutto normale, quindi, chiacchiere superficiali tra inquilini, peccato che Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip ha svelato come starebbero davvero le cose con Grazia Kendi: in realtà sarebbe fidanzata e con un personaggio che il pubblico conosce bene: si tratta di Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island nonché ex fidanzato di Martina De Ioannon che ha poi trovato l’amore con Ciro a Uomini e Donne.

Intanto la concorrente del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, che ha fatto ascolti tiepidi per la prima puntata, si è descritta come una ragazza piena di vitalità, capace di ironia e di adattarsi a ogni tipo di contesto. I suoi genitori si sono separati quindici anni fa e se ha un bel rapporto con la madre, con il padre il rapporto è tutto da ricostruire.

