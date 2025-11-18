Dopo l'acceso confronto in diretta al Grande Fratello, Grazia Kendi, nella notte, scoppia in lacrime e insulta la fidanzata di Mattia Scudieri

Il tanto atteso incontro tra Grazia Kendi e la fidanzata di Mattia Scudieri, Carlotta Vendemmia, è finalmente andato in scena nel corso della diretta del Grande Fratello del 17 novembre. Simona Ventura ha prima rivelato a Mattia il contenuto della busta rossa, poi che Grazia effettivamente ne conosceva il contenuto ma gliel’aveva celato, poi ha introdotto Carlotta in Casa, per un faccia a faccia con la gieffina. E qui, la fidanzata di Mattia ha lanciato accuse mirate alla ragazza, invitandola ad abbandonare ogni mira sul suo fidanzato, anche perché “sei solo di passaggio nelle nostre vite”.

Carlotta ha inoltre accusato Grazia di aver fatto tutto non per il bene di Mattia ma soltanto per un suo tornaconto, essendo lei infatuata di lui. E di fronte a queste parole, finita la puntata del Grande Fratello, la gieffina è scoppiata in lacrime e ha anche insultato Carlotta.

Grazia Kendi insulta la fidanzata di Mattia Scudieri nella notte: duro sfogo al Grande Fratello

Stando a quanto riporta Biccy, Grazia Kendi non ha trattenuto le lacrime dopo la fine della puntata e, nella notte, si è sfogata arrivando anche ad insultare la fidanzata di Mattia. “Questa stron*a! – ha tuonato contro Carlotta Vendemmia – Sì ragazzi io lo dico, questa stron*a che mi viene a dire ‘tu l’hai fatto per te stessa e non per lui’. Ma che cavolo vuole questa? Ma che pensa che gli voglio rubare il fidanzato?”. Grazia l’ha dunque accusata di aver esagerato con le parole nei suoi confronti e di aver detto “una cosa di troppo”. “Non me ne frega nulla che è entrata in autodifesa, ha esagerato contro di me”, ha aggiunto, ritenendo dunque eccessivamente duro l’atteggiamento della ragazza, visto che lei, alla fine dei conti, voleva soltanto tutelare Mattia. “La mia era una bugia bianca”, ha quindi concluso, ottenendo il conforto dei suoi compagni d’avventura. Non è da escludere che Carlotta non rimanga in silenzio di fronte a questo sfogo contro di lei.

