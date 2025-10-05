Grazia Kendi: scoppia il caos al Grande Fratello 2025! Dopo lo scontro con Francesca e Domenico, l’influencer sbotta: “Odiami, ma non fare finta di amarmi!”

Grazia Kendi sembra già essere la protagonista di questa edizione del Grande Fratello 2025. Infatti, negli ultimi giorni si è resa protagonista di alcune scene che non l’hanno fatta passare inosservata, ad esempio lo scontro con Francesca, che l’ha accusata di essere stata menefreghista in seguito alla prova budget, dato che era andata subito a dormire. Successivamente, Grazia si è scontrata anche con Domenico, il quale le ha fatto notare di essere troppo scontrosa.

Matrimonio Helena Prestes e Javier Martinez, quando si sposano?/ L’annuncio a Verissimo: "Crisi superata"

Poi è il turno del confronto con Giulia, con la quale si lamenta di essere stanca di ricevere così tante critiche ricordando il confronto che ha avuto con Francesca: “Lo fanno per votarmi? Ho provato, ma c’è chi vuole strafare”, dice, “Tante persone stanno giocando, stanno facendo troppo per piacere”. Grazia Kendi ha il dubbio che gli altri stiano giocando una strategia di attacco nei suoi confronti e che stiano facendo di tutto per mandarla fuori.

Papà e fratelli Javier Martinez, chi sono Angel Mariano e Juan/ "Ho iniziato la pallavolo grazie a loro"

Grazia Kendi contro tutti al Grande Fratello: “Odiami, ma non fare finta di amarmi“

Grazia Kendi non si fa scrupoli e parla a cuore aperto di quello che le sta succedendo nella casa. Probabilmente non si aspettava di essere attaccata in questo modo dagli altri inquilini, e di conseguenza ribatte dicendo la sua: “Sono una serpe, questo è il mio carattere. Odiami, ma non fare finta di amarmi“. Giulia, dopo aver sentito il suo parere, le consiglia di continuare ad essere sè stessa e a non cedere alle provocazioni degli inquilini, in modo da non starci male. E infatti, Grazia Kendi sembra voler far di tutto per affrontare questo Grande Fratello 2025 a testa alta, facendosi rispettare senza farsi mettere i piedi in testa. Ce la farà?