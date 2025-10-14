Grazia Kendi e Simone De Bianchi al centro di una nuova lite al Grande Fratello 2025 che continua durante la pubblicità: interviene Simona Ventura

Grazia Kendi senza freni e furiosa nel corso della terza puntata del Grande Fratello 2025. In diretta si è riacceso lo scontro, nato qualche giorno fa, con Simone De Bianchi, ed è continuato anche durante la pubblicità, costringendo Simona Ventura ad intervenire per interromperli. La lite è stata scatenata questa volta dalla scelta, condivisa anche da Simone, di spedire Grazia in Tugurio insieme a Omer e Francesco. Un responso che Kendi ha preso malissimo, al punto da promettere una vendetta senza eguali.

“Siete falsi, me la pagherete. Vi tratterò come merd*”, sono state alcune delle parole di Grazia, una volta in tugurio, contro i compagni d’avventura che l’hanno nominata. La visione del filmato in diretta su Canale 5 porta Grazia a fare un passo indietro: “Ovviamente non sono tutti falsi”, e a scagliarsi poi contro Simone, a suo dire, l’unico davvero falso con lei.

Grazia Kendi e Simone De Bianchi, scoppia la lite al Grande Fratello 2025: Simona Ventura costretta ad intervenire

Un attacco che ha scatenato la reazione di Simone: “Ma falso di che? – ha tuonato contro Grazia – Ti ho detto tutta la verità in faccia! Se ero falso non ti ci mandavo in tugurio. È una settimana che tu, qualsiasi cosa uno ti dice la prendi e te la rigiri!” “Almeno ti tengo la mente occupata…”, ha allora replicato la gieffina, pungente. Ma Simone non si è tirato indietro, e ha anzi continuato a scagliarsi contro Grazia: “A me la mente occupata la tengono questi bei ragazzi che stanno qua e che si divertono tutti i giorni, senza discutere per cazzate”. Una parola tira l’altra, e i due gieffini hanno dato il via ad un botta e risposta fatto di frecciatine, tanto che la lite si è poi infuocata durante la pubblicità e, una volta tornati in diretta, Simona Ventura ha trovato Grazia e Simone ancora tra accuse e urla. La conduttrice è stata allora costretta a tagliarli per passare all’argomento successivo.