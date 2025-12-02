Grazia, la mamma di Jonas Pepe benedice flirt con Anita Mazzotta al Grande Fratello "Incontro di due anime", il racconto di uno strano

Jonas Pepe è il finalista del Grande Fratello: annuncio durante l’incontro con mamma Grazia

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello dopo Omer Elomari è tempo di sorprese anche per Jonas Pepe che ha ricevuto la sorpresa della mamma Grazia. Il gieffino in queste settimane di permanenza in Casa si è molto avvicinato ad un’altra concorrente Anita Mazzotta Innanzitutto la mamma di Jonas Pepe, commossa ha ammesso: “Tu per me sei stato il mio maestro per come sei e per come ti presenti.”

Subito dopo è stato annunciato che Jonas Pepe è il secondo finalista del Grande Fratello dopo Giulia Soponariu. Tuttavia il colpo di scena è arrivato dopo quando Anita è entrata nella stanza delle sorprese per conoscere la ‘suocera’. Dopo gli scambi di complimenti ed elogi reciprochi la mamma di Jonas Pepe, Grazia ha confessato alla 26enne: “Sono molto felice di vederti, mi sei piaciuta sin da subito ma la cosa spettacolare e che mi ha fatto venire i brividi e un sogno strano che ho fatto.” Il flirt tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta ha ricevuto la benedizione della mamma Grazia.



Grazia, la mamma di Jonas Pepe approva Anita Mazzotta: “Siete l’incontro di due anime”

Subito dopo la mamma di Jonas Pepe, Grazia ha raccontato un suo strano e particolare sogno fatto poco primo dell’ingresso nel reality del figlio. In sostanza Matteo prima di entrare quando c’è stato un problema della sua clip, le ha detto che aveva sognato che entravano insieme. “L’incontro di due anime prima che si conoscessero.” ha concluso la donna che poi sottovoce ha rivelato alla giovane: “Spero di averti portato un po’ della tua mamma!” A questo punto Jonas ha concluso: “Io devo dire che oltre all’affetto, alla presenza e tutto quanto mamma e papà mi hanno dato qualcosa che un genitore deve dare al proprio figlio: mi ha sempre ascoltato e preso in considerazione.” E la benedizione sull’incontro tra la mamma di Jonas Pepe Grazia e Anita è arrivata da Simona Ventura: “Mi sembra di capire che suocera e nuora vi piacete”