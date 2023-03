Grazia, mamma di Beppe Convertini/ “È stata anche padre, un legame fortissimo”

Grazia, chi è la mamma di Beppe Convertini

Beppe Convertini, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è molto legato alla mamma Grazia. Il conduttore di Linea Verde ha perso il padre quando aveva solo 17 anni: “Papà faceva il camionista, non c’era quasi mai. Poi lui era molto simpatico all’esterno, ma in famiglia era il classico papà, poco amico, come invece si usa oggi. Il papà che ti guardava e sapevi che non c’erano vie d’uscita.

Francesco Salvi: “Ho sempre dipinto quadri”/ “Ho iniziato facendo ridere i bidelli"

L’ho perso a 17 anni e mamma è diventata una figura fondamentale, è stata molto madre ma anche molto padre”, ha raccontato a Today. Parlando della madre Grazia ha aggiunto: “C’è sempre stato un legame fortissimo, fin da bambino, perché mamma era un po’ quella mamma protettiva. È stata una donna capace di crescere tre figli, e poi anche i nipoti, ma lasciandoci molto liberi”.

Fedez un anno dopo la scoperta del tumore/ "La mia prima paura fu..."

Beppe Convertini: “Mamma, darei la mia vita per te”

Beppe Convertini condivide spesso sui social foto insieme alla madre Grazia, alle sorelle Maria e Anna, ai nipoti e ai pronipoti. “Mamma sei stata, sei e sarai la persona più importante della mia vita per sempre… Ti voglio così un mondo di bene che darei la mia vita per te”, ha scritto su Twitter in occasione del compleanno della madre. Dopo aver raggiunto il successo Beppe Convertini ha cercato di ripagare la madre Grazia per tutti gli sforzi fatti per dargli un’istruzione e un’educazione: “Tutte le estati la porto in vacanza più di una volta. Mi piace molto l’idea che un figlio possa finalmente donare alla propria madre e al proprio padre un po’ di quello che ha ricevuto da sempre. Bisogna imparare a dire ‘ti voglio bene mamma’ e ‘ti voglio bene papà’, perché sono quelle cose così scontate che molto spesso non si dicono, e poi non ci sarà più il tempo per dirlo”, ha detto a Today.

LEGGI ANCHE:

Carola Carpanelli, chi è la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne/ La lettera…

© RIPRODUZIONE RISERVATA