Grazia Riccio Bergamas, nipote Maria/ “Mia bisnonna ha avuto un grande coraggio”

La signora Grazia Riccio Bergamas, è la pronipote di Maria Bergamas, la donna che venne scelta al termine della Prima Guerra Mondiale per rappresentare tutte le mamme d’Italia che avevano perso un figlio ma il cui corpo non era stato mai restituito, i cosiddetti militi ignoti. “Mia bisnonna ha avuto coraggio – le parole della pro nipote, intervistata oggi a Roma da Storie Italiane, in occasione dell’inizio delle celebrazioni del centenario del milite ignoto – andando per i campi di battaglia a cercare la salma del figlio, spingendo affinchè si facesse qualcosa, scegliendo la bara del milite ignoto, dimostrò grande coraggio e continuando la sua vita con questa disperazione nel cuore, lei e la figlia, che era mia nonna”.

Sonia Bergamasco: “Storia Maria Bergamas incredibile”/ Cesare Bocci: “Emozione...”

Grazia Ricco Bergamas, che a novembre potrà vedere un documentario sulla bisnonna interpretato dalla grande attrice italiana Sonia Bergamasco, ha aggiunto: “Questa storia deve arrivare a tutti, è giusto che sia un momento edificante in questo momento estremamente difficile, l’idea di patria scevra da qualsiasi connotazione politica, deve essere insegnata ai ragazzi. E’ importante che tutti la conoscono, è un pezzo della nostra storia, è fondamentale per capire il futuro e per sapersi impegnare nella società civile. Ho insegnato 40 anni lettere – ha aggiunto e concluso – ma non ho mai questa storia per una sorta di pudore, avrei dovuto dire ‘Io sono la pronopinote…”, adesso va insegnata tanto io non devo insegnarla più”.

LEGGI ANCHE:

Matteo Bassetti/ “Ho 5000 persone bloccate sui social, molti italiani sono ignoranti”Eleonora Daniele piange in tv/ “Ultimo giorno di Paolo Saccani, mi è stato vicino”

© RIPRODUZIONE RISERVATA