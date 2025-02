Ogni vincitore del Festival di Sanremo è destinato a far discutere, a dividere l’opinione pubblica; c’è sempre chi tifa per qualcun altro, c’è sempre un gusto personale e soggettivo da mettere in conto. Ovviamente, anche la vittoria di Olly per l’edizione 2025 non poteva incontrare il favore di tutti. Non pare essere d’accordo con il suo trionfo Grazia Sambruna che, ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, si è lasciata andare a giudizi alquanto velenosi sia sulle capacità canore che sul testo della canzone vincitrice a Sanremo 2025, ‘Balorda nostalgia’.

Le prime parole di Grazia Sambruna – nel salotto di Caterina Balivo – ben rappresentano il suo giudizio rispetto alla canzone di Olly a Sanremo 2025: “C’è una frase che mi ha colpito molto, quella dove racconta che gli manca qualcuno gli gratti la schiena…”. Evidente la sottile antifona dietro le sue parole; una sonora stroncatura al brano e alle sue capacità da cantautore. Un pensiero tra l’altro già evidenziato nelle pagelle pubblicate nella propria newsletter ‘L’Inopportuna’.

Grazia Sambruna a La Volta Buona ‘pungente’ sulla vittoria di Olly a Sanremo 2025

Ma non è tutto, sempre a La Volta Buona Caterina Balivo ha scelto di mostrare un video con Olly intento a scaldare la voce prima di esibirsi a Sanremo 2025. Il cantante vincitore della kermesse intona il brano tra le scale dell’Ariston nel dietro le quinte e, una volta terminata la clip, Grazia Sambruna aggiunge un’ulteriore frecciatina: “…Così si canta nella doccia”. La giornalista mette poi l’accento su come, a dispetto di una fanbase a suo dire granitica, Lucio Corsi lo abbia quasi superato in termini di televoto.

Insomma, Olly – a dispetto della vittoria nella kermesse canora – non sembra aver fatto breccia nel gusto di Grazia Sambruna come evidenziato non solo dalle parole di oggi a La Volta Buona ma anche dalle sue personali pagelle su Sanremo 2025.