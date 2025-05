Grazia Sambruna crolla sui social. Ma, si proceda con ordine. Grazia è una giornalista celebre soprattutto per le sue temutissime pagelle su Il Corriere della Sera. Nota per non usare mezzi termini, è solita assegnare voti e giudizi ai principali programmi televisivi e ai loro protagonisti, spesso con toni taglienti e senza sconti. Il suo stile diretto l’ha quindi resa una figura divisiva, finendo spesso al centro di polemiche. In passato, ad esempio, fu sommersa dalle critiche dei fan di Wax, concorrenti di Amici, dopo una sua sonora bocciatura.

Nell’ultima edizione del Grande Fratello, poi, la Sambruna ha attirato spesso l’attenzione per i suoi giudizi durissimi nei confronti di alcuni concorrenti, tra cui spiccano Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. In particolare, la Sambruna si è mostrata particolarmente critica nei confronti di Zeudi, attaccando più volte sia l’ex Miss Italia che il suo fandom direttamente sui suoi profili social. Anche dopo la fine del GF, la giornalista ha continuato a seguire da vicino le vicende di Zeudi – dalle raccolte fondi ai tatuaggi – commentando in modo polemico e scontrandosi ferocemente con i sostenitori della modella.

Grazia Sambruna disperata e in lacrime: la reazione di Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore, però, la situazione è decisamente degenerata. Grazia Sambruna, infatti, è stata travolta da insulti da parte dei fan di Zeudi Di Palma, e non solo, minacciando anche di segnalarle in massa il suo profilo X per farlo sospendere. Al che, tutto è precipitato dopo un acceso confronto avuto con alcuni utenti durante una “room“, dove la giornalista ha perso le staffe. Da lì, la giornalista ha prima annunciato tramite un post di voler abbandonare la piattaforma e, poi, ha pubblicato un video in lacrime esclamando: “Questo è quello che volete vedere, io che piango. Non ce la faccio più. Sono mesi che mi minacciate, come se non fossi nemmeno una persona, solo perché lavoro. Io non sto neanche bene di salute, è un incubo“.

Nonostante il crollo, una frase in particolare le ha attirato ulteriori critiche dal pubblico del web: “Così avete ridotto una persona, una persona vera, non un concorrente del Grande Fratello“. Un’affermazione che non è sfuggita, con molti che le hanno ricordato che, proprio come lei, anche i gieffini sono delle persone, con sentimenti e fragilità. Tra i commenti, è spuntato anche quello di Beatrice Luzzi, che ha citato le parole della giornalista, probabilmente per farle notare come ora stia provando ciò che i concorrenti del GF hanno vissuto a causa dei suoi giudizi.