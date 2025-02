E’ forse l’artista del momento dopo Sanremo 2025, quasi più del vincitore, Olly; stiamo parlando di Lucio Corsi, al centro della conversazione nella puntata odierna de La Volta Buona. Il momento è stato impreziosito dalla presenza di Milena – nonna del cantautore – ma anche da un particolare retroscena del passato raccontato da Grazia Sambruna. La giornalista è infatti tra le prime estimatrici di Lucio Corsi e agli albori della sua carriera ha avuto modo di ospitarlo a casa sua.

“Signora Milena, qui abbiamo Grazia Sambruna che una volta ha salvato sua nipote!”, esordisce così Caterina Balivo parlando con la nonna di Lucio Corsi ed è poi la giornalista a prendere la parola per raccontare il retroscena sul primo incontro per il cantautore fiorentino in occasione di un’intervista. “Molto tempo fa, quando Lucio Corsi uscì con il suo nuovo disco scrissi una recensione molto positiva ed andai ad un suo concerto per fargli un’intervista. Alla fine di tutto vidi questo pulcino, giovanissimo, che mi sembrava non sapesse dove andare. ‘Doveva esserci un hotel ma mi sa che mi hanno dato buca’. Io gli dissi vieni da me, non importa; ha dormito sulla poltrona a casa mia”.

Grazia Sambruna e l’aneddoto su Lucio Corsi a La Volta Buona: “Non sapeva dove andare…”

Ci ha pensato Caterina Balivo – sempre a La Volta Buona – ad aggiungere simpaticamente del pepe al curioso aneddoto su Lucio Corsi raccontato da Grazia Sambruna: “Ci volevi provare?”. La giornalista glissa con il sorriso e poi aggiunge ulteriori dettagli al racconto sul secondo classificato a Sanremo 2025. “No, ero dispiaciuta perchè sono un po’ più grande di lui e vedere questo ragazzino da solo per Milano che non sapeva dove andare è ovvio che gli dico vieni sù”. Grazia Sambruna ha poi chiuso il retroscena con una battuta sulla colazione del giorno dopo: “Io non bevo caffè quindi è dovuta andare al bar”.