Luca Dondoni ‘boccia’ Tony Effe per Sanremo 2025: “Brutta canzone cantata anche male…”

Siamo a poche ore dall’esordio, a pochi passi dalle prime note del Festival di Sanremo 2025; per l’occasione, non poteva mancare il consueto blocco a La Volta Buona dedicato proprio alle emozioni e dinamiche della kermesse prossima ad accendere i motori. In studio diversi ospiti, in particolare la giornalista Grazia Sambruna che come sempre si distingue per giudizi senza filtri e commenti ‘taglienti’. Parlando delle canzoni in gara che presto avremo modo di ascoltare non si è lasciata sfuggire l’occasione per graffiare: “Io ho sentito solo tanti complimenti, ma com’è possibile; ci sarà una ‘sola’?! Altrimenti facciamo vincere tutti…”.

Sulle parole di Grazia Sambruna sulle canzoni in gara a Sanremo 2025 interviene anche Luca Dondoni in collegamento con La Volta Buona: “E’ vero che ci sono stati tanti complimenti ma non vale lo stesso per tutti, alcune io stesso le ho trovate anch’io più deboli dal vivo. Non dico quali, ad esempio Tony Effe al quale avevo dato 3 adesso è arrivato al 2… Non ho nulla contro il ragazzo, mi riferisco all’artista: è una brutta canzone cantata male”. La tocca piano il giornalista parlando del rapper e ci pensa poi Grazia Sambruna a rincarare la dose chiamando in causa anche Noemi.

Grazia Sambruna a La Volta Buona: “Mi infastidisce vedere Noemi al fianco di Tony Effe…”

Non solo il duetto – e le parole della cantante proprio ieri a La Volta Buona – Tony Effe e Noemi si sono resi protagonisti anche di un simpatico siparietto; i due prossimi protagonisti a Sanremo 2025 si sono infatti divertiti nella vendita di maritozzi, tipici dolci romani. A tal proposito, Grazia Sambruna si è espressa ancora senza filtri: “A me non piace vedere Noemi al fianco di Tony Effe, mi infastidisce vederla al fianco di quello lì… Perchè dico questo? Per me rappresentano due cose diverse, non riesco a vederli insieme”.