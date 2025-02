A quasi una settimana dalla finale di Sanremo 2025, il focus su quanto accaduto è ancora al centro dell’attenzione nello studio de La Volta Buona. Gli ospiti in studio, anche oggi, hanno disquisito a proposito di varie circostanze parallele legate alla kermesse e non è certo sfuggita una battuta di Grazia Sambruna su Marcella Bella. Quest’ultima, dopo anni lontana dalle scene musicali, è tornata sul palco dell’Ariston con una canzone nuova di zecca e che vale come prezioso ritorno a dispetto dell’ultimo posto conquistato a Sanremo 2025.

Nello studio di Caterina Balivo si è parlato in maniera positiva del ritorno di Marcella Bella a Sanremo 2025, sottolineando anche il grande successo sui social. In particolare, diverse frasi della canzone sono colonna sonora di numerosi video simpatici che circolano da diversi giorni sul web; segno di come a dispetto dell’ultimo posto il brano di Marcella Bella sia stato particolarmente apprezzato anche dai giovani. C’è qualcuno però a La Volta Buona che la pensa in maniera diametralmente opposta; Grazia Sambruna. Una frecciatina che non passa inosservata, al punto da richiamare l’attenzione di Caterina Balivo: “Aspettate che ho sentito una cattiveria…”.

Marcella Bella, che stoccata da Grazia Sambruna a La Volta Buona: “A Sanremo 2025…”

Ma cosa ha detto Grazia Sambruna ‘ai danni’ di Marcella Bella e della sua canzone a Sanremo 2025? Come anticipato, una sottile stoccata condita da una buona dose di ironia: “Cosa ho detto? Che nella sua canzone dice: ‘La mia più grande fan sono io’, e infatti è stata, probabilmente, l’unica ad essersi televotata a questo Sanremo 2025”. Gelo in studio alle parole della giornalista, in particolare Giulio Todrani spezza il silenzio confermando la natura ‘tagliente’ della stoccata: “Questa cosa è proprio cattiva…”. Chissà cosa ne pensa la stessa Marcella Bella dato che più volte si è detta soddisfatta di quanto dimostrato a al Festival.