Quando si tratta di lanciare stoccate e frecciatine pungenti, Grazia Sambruna non si tira certo indietro; lo dimostra un suo ultimo intervento a ‘Boom’ con Alfonso Signorini dove si è lasciata andare, senza mezze misure, ad una stroncatura netta nei confronti di diversi reality che abitano il mondo della tv. Spicca fra tutti la bocciatura per The Couple 2025, format ‘neonato’ e attualmente in corso. Alla presenza del conduttore la giornalista non si pone limiti e unisce al discorso anche il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

“Caro Alfonso, senza offesa e con rispetto parlando, boccio i reality in generale: saranno anche divertenti ed è ovvio che tu lo debba dire, anche io lo penso a volte…”. Inizia così Grazia Sambruna scatenando l’ilarità di Alfonso Signorini che, per difendere la categoria, cerca di giocare la carta del divertimento. La giornalista prosegue il suo discorso sulla bocciatura di The Couple 2025 e reality vari, aggiungendo: “Non mi riferisco agli ascolti, ma una pausa no? Finisce il Grande Fratello e inizia The Couple, finisce e inizia L’Isola dei Famosi…”.

Alfonso Signorini difende ‘a metà’ i reality: “Succede anche su altre reti…”

Alfonso Signorini ha compreso il punto di vista tagliente di Grazia Sambruna, dicendosi anche d’accordo con il suo ragionamento ma spiegando come di fatto tale tendenza a più reality uno dopo l’altro non sia una prerogativa unicamente delle reti Mediaset: “Succede anche su altre reti, anche sul digitale”. La giornalista ha confermato per poi aggiungere un’altra frecciatina finale chiamando in causa anche i telespettatori: “Il montepremi alla fine dobbiamo darlo al pubblico che è si sciroppa tutto questo…”.

Insomma, Grazia Sambruna non sembra particolarmente entusiasta dell’esordio di The Couple 2025 sulla falsariga del Grande Fratello e poi, prossimamente, del passaggio di testimone all’Isola dei Famosi. Chissà cosa ne pensa davvero il pubblico di questa tripletta di reality sulle reti Mediaset.