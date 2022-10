Grazia Schiavo, chi è/ Fidanzato? Vita privata top secret: sui social…

Chi è Grazia Schiavo

Grazia Schiavo è un’attrice italiana che ha iniziato la propria carriera recitando in teatro. Lontana dal mondo della televisione, l’attrice ha lavorato e lavora al cinema recitando accanto ai migliori attori italiani. Nel 2011, recita accanto a Francesco Pannofino ed Enrico Brignano nel film Faccio un salto all’Avana. Nel film “Il mattino ha l’oro in bocca” ha recitato accanto a Diego Abatantuono e Valerio Mastandrea.

Ha lavorato anche accanto ad Ambra Angiolini, Lucia Ocone e Corrado Fortuna, Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Negli anni, la Schiavo ha costruito una carriera brillante e, attualmente, è al cinema con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini nel film “Quasi orfano” film di Umberto Carteni.

Grazia Schiavo, chi è il fidanzato?

Della carriera di Grazia Schiavo si sa praticamente tutto. Diversamente dalla vita privata di cui, invece, non si sa assolutamente niente. L’attrice, infatti, ha sempre vissuto lontana dal mondo del gossip evitando qualsiasi tipo di rumor e indiscrezioni sul suo privato di cui non condivide nulla neanche sui social.

Presente su Instagram, la Schiavo pubblica solo foto e video del suo lavoro. Quando decide di regalare ai fan foto della sua quotidianità, si mostra in tutta la sua bellezza, ma da sola come ha fatto nel corso dell’estate condividendo foto in cui si mostra in tutto il suo fascino.

