Grazia Sepe, amante Francesco Sarcina/ “Quello con Clizia Incorvaia? Un matrimonio di gossip”

Grazia Sepe, la presunta amante di Francesco Sarcina, ha rotto nuovamente il silenzio per parlare della (ancora una volta presunta) relazione con il leader de Le Vibrazioni e lo ha fatto nel corso del programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada di Miceli su Radio Radio. La modella curvy non si è tirata indietro ma anzi ha detto la sua sulla relazione clandestina avuta con Sarcina quando era ancora legato a Clizia Incorvaia. A fare particolarmente scalpore sono state le sue dichiarazioni su quello che lo stesso cantante avrebbe definito un “matrimonio di gossip”. Grazia ha quindi raccontato gli inizi dei loro contatti: “Il nostro primo approccio è stato telefonico, poi a 18 anni mi sono trasferita a Milano e lui mi diceva che era sposato ma di essere separato in casa e così ci siamo iniziato a vedere”, ha raccontato. Tutto ciò accadeva nel 2016 ed in merito la Sepa ha proseguito: “Lui mi diceva che il loro era un matrimonio di gossip. Noi ci frequentavamo alla luce del sole, fuori da un locale ci vedevano tutti, lo staff ci conosceva. Ho foto e video, insomma ci sono i fatti”. Ai microfoni del programma radiofonico la giovane 22enne ha ammesso di essere stata l’amante di Sarcina per ben quattro anni, durante i quali lui le avrebbe detto di amarla rivelando di essersi persino fatto un tatuaggio dedicato alla loro storia.

GRAZIA SEPE, AMANTE FRANCESCO SARCINA: “ERO INNAMORATA”

Grazie Sepe provava dei sentimenti forti per Francesco Sarcina. E’ proprio la giovane ad ammetterlo: “Se ero innamorata di lui? Sì, ho anche un tatuaggio per lui, la scritta ‘baby’ come mi chiamava lui”. La 22enne ha poi spiegato che la loro relazione si sarebbe conclusa solo di recente, “non lo sento da un po’ ma gli voglio bene comunque. Però non siamo rimasti in cattivi rapporti”, ha fatto sapere. Nel corso della sua intervista radiofonica, Grazia si è poi voluta togliere anche un sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex moglie di Sarcina, Clizia Incorvaia, che in questo momento sta vivendo una conoscenza speciale con Paolo Ciavarro nel particolare contesto del Grande Fratello Vip. Una relazione nella quale la stessa Sepe non dimostra grande fiducia: “Io non sono pazza, mi sono illusa certo, ma dai suoi comportamenti mi diceva che mi amava. Ma come dice lui, il loro è stato un matrimonio di gossip. Non li ho mai visti presi, troppo diversi”, ha commentato la modella. “Quando li ho visti fuori da un locale, una situazione imbarazzante, lei l’ho vista indifferente a lui. Io rifarei tutto ma a prescindere da me credo che loro non potrebbero tornare insieme”, ha proseguito, prima di un ultimo messaggio a Francesco. “Per me è stata una storia importante, gli voglio bene, tutto questo non l’ho fatto per cattiveria ma perché mi sono sentita presa in giro”.

